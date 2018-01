Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bolgarija je ob prevzemu vodenja izdala tudi priložnostni kovanec. Foto: EPA Dodaj v

Bolgarija prvič na čelu Sveta Evropske unije

Pred Unijo veliki izzivi

1. januar 2018 ob 10:23

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Bolgarija z današnjim dnem prvič prevzema šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije. Bolgarija, ki je članica Unije od leta 2007, si je za cilj zadala, da bo njeno vodenje "predsedstvo državljanov".

Sofija si bo med svojim predsedovanjem prizadevala za soglasje o za evropske državljane pomembnih temah. Obenem so sporočili, da si želijo vzpostavitve močne, digitalne in združene Evrope. Med prednostne naloge je Bolgarija uvrstila prihodnost Evrope in mladih - gospodarsko rast in socialno kohezijo, evropsko perspektivo in povezljivost Zahodnega Balkana, varnost in stabilnost v močni in združeni Evropi ter digitalno ekonomijo in spretnosti prihodnosti.

Začetek predsedovanja bodo počastili s tradicionalnim gala novoletnim koncertom v Sofiji, na katerem bodo izvajali dela skladateljev iz vseh držav članic Evropske unije. Uradna slovesnost ob prevzemu predsedovanja pa bo 11. januarja v Sofiji. V okviru predsedovanja bodo pripravili okoli 300 dogodkov, predvidoma spomladi tudi vrh EU-ja in držav Zahodnega Balkana.

Brexit, begunske kvote, finančni okvir

Bolgarijo kot predsedujočo v prihodnjih mesecih sicer čaka zahtevna naloga poskusa pomiritve nesoglasij med 28 članicami in dosega kompromisov pri tako vročih temah, ko so begunske kvote in brexit. V okviru pogajanj o brexitu naj bi sedemindvajseterica in Velika Britanija do oktobra dorekli sporazum o njenem izstopu iz povezave, ki bo vključeval prednostna ločitvena vprašanja in določbe o prehodnem obdobju. Začela se bodo tudi pogajanja o novem trgovinskem sporazumu z Londonom.

Spomladi se bodo začela tradicionalno zahtevna pogajanja o večletnem finančnem okviru Unije. Povezava si je do junija zadala cilj, da doseže preboj tako pri reformi azilne politike, kjer se zatika na osi vzhod - zahod zaradi spornih begunskih kvot, kot pri prenovi območja evra, kjer so nesoglasja na osi jug - sever.

1. julija bo polletno predsedovanje prevzela Avstrija.

A. P. J.