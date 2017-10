Bruselj pritiska za dokončno vzpostavitev bančne unije v letu 2018

Evropska jamstvena shema bi najprej zgolj posojala sredstva

11. oktober 2017 ob 16:23

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Evropska komisija je predstavila nove pobude za dokončanje bančne unije ter članice in parlament pozvala, naj jo dokončajo v prihodnjem letu. Med finančno krizo je EU postavila dva stebra - enoten bančni nadzor in enoten sistem za upravljanje bank v težavah-, zmanjkalo pa je politične volje za tretji steber, skupni sistem za zaščito bančnih vlog.

Da bi presegli zastoj pri tem, je komisija danes predlagala niz novih pobud, a naletela na nasprotujoče si odzive.

Evropska pravila ščitijo bančne depozite v vrednosti do 100.000 evrov. Če banka zaide v težave in jih ne more izplačati, morajo praviloma deponentom denar zagotoviti iz nacionalne jamstvene sheme, ki jo polnijo banke. Ob snovanju bančne unije pa so predvideli tudi vzpostavitev evropske sheme, ki bi jo polnile evropske banke iz različnih članic. Tako bi bil bančni sektor trdnejši, davkoplačevalci oziroma proračuni držav pa varnejši pred plačevanjem za napake bank. A se po dveh letih pogajanja o tem niso premaknila z mrtve točke. Nemčija je na primer terjala, da najprej zmanjšajo tveganja v bankah. Da bi presegli zastoj, je komisija je danes predlagala postopnejše uvajanje evropske sheme.

"V prvi fazi bi evropska shema lahko zgolj začasno posojala likvidnostna sredstva nacionalnim shemam," pravi podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. Šele potem, ko bi ustrezno zmanjšali tveganja v bankah in to dokazali s pregledom aktive, pa bi uvedli so-zavarovanje, pri katerem bi evropska shema dejansko tudi prevzemala del izgub.

Ob tem komisija predlaga tudi nove ukrepe za zmanjšanje obsega slabih posojil in pomoč bankam, da razpršijo svoje naložbe v državne obveznice. Odzivi na pobude so protislovni - po mnenju konservativne EPP dopuščajo še preveč moralnega hazarda. Socialisti pa jih označujejo kot hud udarec bančni uniji, češ da se Komisija odreka polni evropski shemi, ki da bi edina zagotovila ustrezno raven zaščite deponentov in vodila v dejansko zmanjšanje tveganj.

"Ne zmanjšujemo ambicioznosti predloga, cilj ostaja polna evropska shema, želimo pa dogovor do konca madata," odgovarja komisar Dombrovskis.

K. T., Erika Štular, Radio Slovenija