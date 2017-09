Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Milijarderji vlagajo v Ciper v zameno za ciprsko državljanstvo, ki jim odpre vrata v Evropsko unijo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ciper naj bi s prodajo državljanstev bogatim Rusom služil milijone

"Potni listi naj se podeljujejo, ne prodajajo"

18. september 2017 ob 11:27

Nikozija - MMC RTV SLO

Ciper je od leta 2013 zaslužil več kot štiri milijarde evrov s prodajo svojih potnih listov ruskim in ukrajinskim oligarhom, ki tako dobijo pravico za življenje in delo po vsej Evropski uniji.

Kot piše Guardian, so milijarderji, med katerimi so tudi takšni, ki so v domovini obtoženi korupcije, med več sto ljudmi, ki so do ciprskega potnega lista v zameno za denar prišli prek sporne sheme, imenovane "zlati vizum". Samo lani naj bi Ciper izdal potne liste več kot 400 tovrstnim ljudem, kot ugotavljajo pri omenjenem britanskem časopisu, kjer so se prvič dokopali do seznama novopečenih ciprskih državljanov. Na njem so med drugim tudi nekdanji ruski poslanec, ustanovitelji največje zasebne ukrajinske banke in milijarder, ki je obogatel z igrami na srečo.

"Seznam osvetljuje malo znan, a izredno dobičkonosen posel ter postavlja pod vprašaj varnostni sistem preverjanja prošenj za državljanstvo na Cipru," še piše Guardian. Shema "zlati vizum" je v zadnjem času zbodla v oči tudi nekatere predstavnike Evropske unije, ki opozarjajo na uničevanje osnovnega koncepta državljanstva. "Program 'zlati vizum' je popolnoma nemoralen in sprevržen," je dejala portugalska evropska poslanka Ana Gomes in dodala: "Nisem proti temu, da država članica EU-ja podeli državljanstvo ali dovoljenje za bivanje nekomu, ki nekaj prispeva državi, na primer v znanosti ali umetnosti. A govorim o podelitvi državljanstva, ne njegovi prodaji."

Omenjena ciprska shema od prosilcev za državljanstvo zahteva, da v državo vložijo najmanj dva milijona evrov svojih sredstev, ni pa nikakršnih jezikovnih zahtev. Od "kupcev" ciprskega potnega lista se zahteva le še, da Ciper obiščejo najmanj enkrat na sedem let.

Tamkajšnje finančno ministrstvo trdi, da je program "zlati vizum" namenjen "pravim vlagateljem, ki na Cipru odprejo podjetje in pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje".