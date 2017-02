Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 8 glasov Ocenite to novico! Članice Evropske unije so podprle trimesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah znotraj schengena. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Članice Unije podprle podaljšanje nadzora na nekaterih mejah

Podaljšanju nasprotovalo pet držav

1. februar 2017 ob 13:45

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Članice Evropske unije so podprle trimesečno podaljšanje nadzora na nekaterih mejah znotraj schengenskega režima, tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo, čemur je Slovenija ostro nasprotovala.

Podaljšanju je nasprotovalo pet držav: Slovenija, Slovaška, Grčija, Madžarska in Poljska. Dve članici, Bolgarija in Ciper, pa sta se vzdržali, so za STA pojasnili viri pri EU-ju.

Nasprotnice podaljšanja so po navedbah virov poudarile, da so se okoliščine spremenile in da ni več razlogov za ta ukrep, saj se je število nezakonitih prestopov meje bistveno zmanjšalo.

Unija bo ukrep dokončno potrdila prihodnji torek na zasedanju ministrov EU-ja, pristojnih za evropske zadeve, in sicer pod točko A, torej brez razprave. Podaljšanje velja do 12. maja.

T. K. B.