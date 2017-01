EU bo Srbiji namenil štiri milijone evrov za pomoč prebežnikom

Stilianides pohvalil delo srbske vlade

22. januar 2017 ob 12:59

Beograd - MMC RTV SLO/STA

Srbija bo od Evropske unije dobila dodatne štiri milijone evrov za pomoč prebežnikom, ki naj bi jih Srbija porabila za nakup hrane in izboljšanje razmer v begunskih centrih.

Dodatno pomoč EU-ja je v Beogradu oznanil evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides, ki je pohvalil delo srbske vlade v času množičnega prihoda prebežnikov.

Stilianides je obljubil, da bo EU dodatno pomagal pri zagotavljanju prehrane za prebežnike v centrih po Srbiji. Srbski minister za delo Aleksandar Vulin je medtem poudaril, da Srbija ne bo povečala kapacitet v begunskih centrih. Trenutno ima Srbija na voljo okrog 6.000 mest, Vulin pa meni, da so srbske namestitve "najkvalitetnejše na migrantski poti". Denarna sredstva EU-ja bo Srbija porabila za nakup hrane in izboljšanje razmer v begunskih centrih, obljublja Vulin.

Vulin je še dejal, da Srbija nudi pomoč vsem pri zagotavljanju namestitve, medicinske in pravne zaščite. Za vse, tudi tiste, ki so trenutno na ulicah in v parkih, je v centrih prostor, pravi.

V zapuščenih skladiščih v Beogradu v obupnih razmerah sicer živi med 1.000 in 2.000 prebežnikov, ki jih je še posebej močno prizadel hud mraz.

