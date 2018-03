EU in Japonska pozivata ZDA, naj ju izvzamejo iz carin

Bruselj kot povračilo že pripravil tri ukrepe

10. marec 2018 ob 20:49

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Zahtevi Evropske unije in Japonske, da ju ZDA izvzamejo iz uvoznih carin, neodgovorjena vprašanja glede postopka za izvzetje ter dogovor o nadaljnjem sodelovanju pri odpravljanju nepoštenih praks na svetovnem trgu jekla. To so rezultati tristranskega sestanka med trgovinskimi predstavniki EU-ja, ZDA in Japonske.

Še vedno ni jasno, kakšen je postopek za izvzetje države oziroma EU-ja iz novih ameriških uvoznih carin na jeklo in aluminij, zato se bodo pogovori o tem nadaljevali prihodnji teden. To je sporočila evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström po pogovorih z ameriškim trgovinskim predstavnikom Robertom Lighthizerjem. Ponovila je, da morajo ZDA Evropsko unijo kot svojo tesno varnostno in trgovinsko partnerico izvzeti iz spornega carinskega ukrepa.

Kot je znano, je EU že pripravil troje ukrepov za odziv na morebitne uvozne carine za evropske izdelke – proticarine na ameriške izdelke, zaščitne ukrepe za primer motenj zaradi povečanega izvoza na evropski trg ter postopek proti ZDA pred Svetovno trgovinsko organizacijo.

Za izvzetje EU-ja in Japonske iz spornega ameriškega ukrepa sta se komisarka in japonski trgovinski minister Hirošige Seko zavzela tudi na tristranskem sestanku z Lighthizerjem. Izrazila sta veliko zaskrbljenost v zvezi s tem, so zapisali v sporočilu komisije. Seko je pred mediji pozval k ohranitvi treznih glav v sporu, ki utegne prerasti v škodljivo trgovinsko vojno.

Na tristranskem sestanku, dogovorjenem že decembra, so se dogovorili o nadaljnjih korakih za odpravo nepoštenih trgovinskih praks v jeklarskem sektorju, na primer na Kitajskem, ki so vodile v veliko presežno svetovno proizvodnjo v sektorjih, kot je jeklo. Med drugim so predvideli razvoj strožjih pravil o subvencijah za industrijo, strožje zahteve o prijavljanju ukrepov Svetovni trgovinski organizaciji in boljšo izmenjavo informacij o nepoštenih trgovinskih praksah.

Kot so najavili v skupni izjavi, se bodo ministri znova sešli ob robu srečanja OECD-ja v Parizu.

Erika Štular, Radio Slovenija