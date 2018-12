EU sprejel polletno podaljšanje gospodarskih sankcij proti Rusiji

EU: Sporazuma iz Minska se ne izvajata

13. december 2018 ob 22:00

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Voditelji članic EU-ja so na vrhu v Bruslju soglasno podprli še šestmesečno podaljšanje gospodarskih sankcij proti Rusiji, uvedenih leta 2014 zaradi nezakonite priključitve ukrajinskega polotoka Krim.

Sankcije, ki naj bi se iztekle konec januarja, so vezane na spoštovanje mirovnih dogovorov iz Minska, ki pa se po oceni Unije ne izvajata, zato je bila odločitev pričakovana. "EU soglasno podaljšuje gospodarske sankcije proti Rusiji zaradi ničelnega napredka pri izvajanju dogovorov iz Minska," je tvitnil predsednik Evropskega sveta Donald Tusk.

Izvajanje mirovnih dogovorov iz Minska spremljata Francija in Nemčija, saj sta bila izpogajana v okviru t. i. normandijske četverice, ki vključuje še Rusijo in Ukrajino.

Nemška kanclerka Angela Merkel in francoski predsednik Emmanuel Macron sta evropskim voditeljem poročala o izvajanju dogovorov. Ker to ni zadovoljivo, je bilo podaljšanje sankcij pričakovano.

Sankcije, ki se nanašajo na finančni, energetski in orožarski sektor, je Unija uvedla konec julija 2014 in jih nato septembra 2014 še okrepila.

Marca 2015 je EU trajanje sankcij povezal z uresničevanjem mirovnih dogovorov iz Minska.

Omejitve za banke, energetska, orožarska podjetja

Podaljšane gospodarske sankcije omejujejo dostop petih največjih ruskih bank v državni lasti - Sberbank, VTB, Gazprombank, VEB in Rosselkhozbank - do primarnih in sekundarnih kapitalskih trgov EU-ja.

Dostop do evropskih kapitalskih trgov je Unija omejila tudi za energetska podjetja Rosneft, Gazprom Neft in Transneft ter za orožarska podjetja OPK Oboronprom, Uralvagonzavod in United Aircraft Corporation, ki vključuje proizvajalca vojaških letal tupoljev.

Sankcije vključujejo tudi embargo na izvoz in uvoz orožja in vojaške opreme, ki velja za nove pogodbe. Embargo na orožje zajema tudi tehnično in finančno podporo ter usposabljanje in svetovanje.

Gospodarske sankcije vključujejo tudi prepoved izvoza blaga za dvojno, torej civilno in vojaško uporabo, ter tehnologije za vojaško uporabo v Rusiji ali za ruskega končnega uporabnika.

Namen gospodarskih sankcij je tudi preprečiti dostop do nekaterih občutljivih tehnologij in storitev, ki jih je mogoče uporabiti za pridobivanje ali proizvodnjo nafte v globokem morju in na Arktiki.

EU je poleg gospodarskih sankcij uvedel še niz drugih ukrepov v odziv na krizo v Ukrajini, na primer sankcije v obliki zamrznitve premoženja in prepovedi potovanja v Unijo za posameznike in pravne osebe.

V odziv na nezakonito priključitev Krima Rusiji je EU uvedel še vrsto omejevalnih ukrepov na področju naložb in trgovine, ki se nanašajo le na ozemlje Krima.

Dodatnih sankcij ni pričakovati

Novih sankcij proti Rusiji zaradi njenih dejanj v in ob Azovskem morju, ki vključujejo nasilno zajetje ukrajinskih mornarjev in ladij, medtem ni pričakovati. EU in zveza Nato za zdaj le pozivata Rusijo k izpustitvi mornarjev in zagotovitvi proste plovbe v Azovskem morju.

Tudi vrh EU-ja je zahteval takojšnjo izpustitev zajetih ukrajinskih mornarjev, vrnitev ladij in prosto plovbo vseh ladij skozi Kerški preliv.

B. V.