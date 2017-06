Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vojaško poveljstvo bo laže koordiniralo skupne evropske misije. Foto: EPA Sorodne novice Novo vojaško poveljstvo EU-ja bo uradno vzpostavljeno po britanskih volitvah Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

EU vse bolj povezan tudi pri vojski – dobil je vojaško poveljstvo

Trenutno bo poveljstvo koordiniralo tri misije

8. junij 2017 ob 15:49

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Članice EU-ja so le vzpostavile novo vojaško poveljstvo, ki bo koordiniralo evropske neizvršne vojaške misije EU-ja in ki ga je doslej zavirala Velika Britanija.

Novo poveljstvo bo imelo sedež v Bruslju in naj bi s koordinacijo na enem mestu zagotovilo učinkovitejše izvajanje neizvršnih vojaških misij EU-ja. Gre za vojaške operacije, ki ne vključujejo bojevanja in za katere poveljstvo ne more sprejeti odločitev brez strinjanja države gostiteljice. Vojaki tujih držav na takih misijah imajo bolj opazovalne, izobraževalne in podporne naloge in ne posegajo v oborožene konflikte, kar je v pristojnosti nacionalne vojske. Trenutno so dejavne tri takšne misije: v Maliju, Srednjeafriški republiki in Somaliji.

Vzpostavitev tega poveljstva, v katerem bo na začetku 25 oseb, je zelo pomembna operativna odločitev za okrepitev evropske obrambe, je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini.

Čeprav so vzpostavitev poveljstva marca podprle vse članice, so Britanci nato zavirali nadaljevanje projekta, saj so se v kampanji pred brexitom bali, da bo to negativno vplivalo na domačo javnost. Britanska stran je po neuradnih navedbah tudi nasprotovala izrazu "poveljstvo" za označitev nove vojaške strukture.

A. Č.