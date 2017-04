Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Dijaki Gimnazije Kranj in Gimnazije Želimlje se bodo v finalni oddaji potegovali za strokovno ekskurzijo v Strasbourg. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Evropa več hitrosti – je težava hitrost ali smer?

Finalna oddaja Gymnasium.eu

12. april 2017 ob 13:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V kakšni Evropi želimo živeti? Vprašanje, ki smo ga ustvarjalci oddaje Gymnasium.eu prihranili za finalno soočenje, in vprašanje, ki je v ospredju tudi (ali predvsem) ob nedavni 60. obletnici rimskih sporazumov, temeljev današnje Evropske unije.

O tej temi bodo v finalni oddaji letošnje sezone Gymnasium.eu govorili dijaki z Gimnazije Kranj in Gimnazije Želimlje ter se potegovali za strokovno ekskurzijo v Strasbourg.

Voditelji 27 članic in treh osrednjih institucij Evropske unije so 25. marca v Rimu podpisali izjavo, v kateri so potrdili enotnost, skupne interese in vrednote. Rimska deklaracija začrtuje ambicije Evropske unije za prihodnje desetletje, začne pa se z besedami ponosa ob dosežkih edinstvene zveze, ki je vstala iz pepela prve in druge svetovne vojne. Danes se Evropa spopada z izzivi, kot so regionalna nesoglasja, terorizem, migracijski pritiski ter socialne in gospodarske neenakosti. Eno osrednjih vprašanj pri pripravi izjave je bila opredelitev do koncepta Evrope več hitrosti, s katerim želijo zahodne članice zagotoviti prožnejšo in učinkovitejšo Unijo ter s tem njen obstoj, v vzhodnih pa ta koncept vzbuja strah pred drugorazredno obravnavo in izključenostjo.

Kompromis je ohlapen zapis, da bodo članice tako kot v preteklosti "delovale skupaj, različno hitro in intenzivno, ko bo to potrebno, ob premikanju v isto smer". Ob tem zatrjujejo, da bodo vrata vselej odprta tistim, ki se bodo želeli pridružiti pozneje. Glede prihodnosti Evrope je predsednik Sveta Donald Tusk dejal: "Če želite nekam priti hitro, greste sami. Če pa hočete priti daleč, morate iti skupaj."

Pogodbe EU-ja članicam sicer že omogočajo "potovanje različnih intenzivnosti in hitrosti". Najočitnejša primera sta schengenski prostor brez nadzora na notranjih mejah in monetarna unija oziroma evrsko območje. Da je Evropa več hitrosti lahko le metoda, ne pa tudi strategija, poudarja vodja socialistov in demokratov, italijanski poslanec Gianni Pittella.

Junckerjevih "pet odtenkov"

Za razvoj EU-ja v obdobju do leta 2025 predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker vidi pet mogočih scenarijev. Prvi je, da ostane vse tako kot do zdaj. Drugi predvideva, da se EU osredotoči samo na enotni trg. Po tretjem naj tisti, ki hočejo več, storijo več, kar vključuje oblikovanje koalicij voljnih. Četrta možnost je, da se stori manj, a učinkoviteje. Kot peto možnost Juncker vidi federalistični scenarij: storiti veliko več skupaj. Rdeča nit teh predlogov sta dve temeljni načeli: enotnost in enaka obravnava članic, pri scenarijih pa gre za izhodišče, ne za cilj. Juncker z njimi očitno dokazuje, da je v krizi predvsem zaupanje med evropsko politično elito in javnostmi v posamičnih državah.

Zmagovalna šola Gymnasiuma.eu bo znana že ob koncu oddaje. Glasovanje na mobilni aplikaciji in na spletnih straneh Prvega programa Radia Slovenija bo namreč potekalo le med oddajo, in sicer do 21.30. V živo pa bodo z nami člani žirije, ki bodo podelili svoj glas.

V oddaji bomo z Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji razglasili tudi zmagovalca spletnih debat, ki bo prejel iPhone7.

Oddaja bo potekala iz Hiše Evropske unije, v njej bo v živo nastopila glasbena skupina Neomi. Avdioprenos bo potekal na Prvem programu Radia Slovenija, videoprenos pa na mobilni aplikaciji, portalu 4D in Facebookovem profilu Prvega.

Pojavljajo se namreč številni pozivi k reformirani Evropi, pozivi k spremembam, k vrnitvi k človeku kot osrednji vrednoti, k Evropi s pravico do dela in posameznikovega dostojanstva. Tudi večina vodilnih poslancev političnih skupin parlamenta se je na marčevskem zasedanju strinjala, da morajo države članice Unijo usmeriti v reševanje neposrednih potreb državljanov.

Ali bi Evropa dveh oziroma več hitrosti vodila v njen razpad ali njeno rešitev? Kakšna je nova smer za Evropo? V finalni oddaji z dijaki Gimnazije Kranj in dijaki Gimnazije Želimlje. V sredo ob 20. uri na Prvem, v živo iz Hiše Evropske unije, tudi z glasbeno skupino Neomi. Vse tja do 22. ure.

Špela Šebenik, Aleš Ogrin, Nadia Petauer, Prvi program Radia Slovenija