Evropska unija bližje skupnemu vojaškemu poveljstvu

Federica Mogherini: To ni evropska vojska

6. marec 2017 ob 18:03

Bruselj - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Zunanji in obrambni ministri Evropske unije so v Bruslju soglasno podprli vzpostavitev novega vojaškega poveljstva za usklajevanje misij za usposabljanje in svetovanje.

Poleg tega so ministri razpravljali o krepitvi vojaškega sodelovanja med članicami in povečanju vlaganj v obrambo. Z novim poveljstvom naj bi zagotovilo enotnejše, razumnejše in učinkovitejše izvajanje delujočih misij, je poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Unije Federica Mogherini: "Danes smo se odločili za vzpostavitev vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje, ki bo poveljevala neizvršilnim vojaškim misijam EU-ja."

Dejala je, da šestmesečna razprava o krepitvi sodelovanja prinaša napredek, tokratni pogovori o krepitvi prihodnjega stalnega sodelovanja pa nakazujejo, da evropski odločevalci razumejo, da je varnost prednostna naloga za evropske državljane, pri čemer tudi razmere v svetu prinašajo vabilo h krepitvi evropske odgovornosti na tem področju, je za Radio Slovenija poročal Matjaž Trošt.

Nova struktura naj bi začela delovati spomladi

Vojaška zmogljivost za načrtovanje in izvajanje je nova struktura v okviru vojaškega štaba EU-ja, ki bo prevzela poveljstvo nad neizvršilnimi vojaškimi misijami. Trenutno obstajajo tri takšne misije, v Somaliji, Srednjeafriški republiki in Maliju. Nova struktura s sedežem v Bruslju, ki naj bi začela delovati spomladi, je potrebna, ker trenutno ni ustreznega vmesnega člena med poveljstvi teh misij na terenu in politično ravnijo v Bruslju, kar po navedbah virov zmanjšuje učinkovitost teh misij.

Ta celica za načrtovanje in vodenje vojaških neizvršilnih misij bo omogočila lažjo komunikacijo med poveljnikom in politiko EU-ja ter boljši pregled nad vsemi misijami in operacijami, je pojasnil državni sekretar na obrambnem ministrstvu Miloš Bizjak.

"To ni evropska vojska"

V odzivu na različna tolmačenja evropskih varnostnih načrtov je Mogherinijeva znova poudarila, da "to ni evropska vojska." Pri novi poveljniški strukturi gre po njenih navedbah za učinkovitejše izvajanje vojaškega dela. To je po njenih besedah velik korak naprej po desetletjih razhajanj glede obrambne vloge Unije. Tesnejšemu sodelovanju na tem področju je vseskozi nasprotovala Velika Britanija, ki se je junija lani na referendumu odločila za izstop iz Unije.

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v Bruslju opozoril, da njegova država ta prizadevanja Unije podpira, saj bo vselej del evropske varnostne arhitekture, a le dokler ta ne spodkopavajo zveze Nato, ki za Britance ostaja temelj zavezništva.

T. J.