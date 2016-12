Grčija znova pritisnjena ob zid: Bruselj zamrznil kratkoročne ukrepe

Indeks na atenskih borzah s 3,21-odstotnim padcem

15. december 2016 ob 16:35,

zadnji poseg: 15. december 2016 ob 16:51

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Bruselj je Grčiji zaradi nespoštovanja dogovorov zamrznil kratkoročne ukrepe za zmanjšanje grškega dolga. Pred vrhom EU-ja je grški premier Cipras pozval k "preboju brez izsiljevanja".

Finančni ministri evrskega območja so namreč v sredo prekinili izvajanje kratkoročnih ukrepov za lajšanje grškega dolga, potrjenih prejšnji ponedeljek, saj so ocenili, da nekateri nedavni ukrepi grške vlade niso v skladu z dogovori; sporna sta predvsem omejeno zvišanje pokojnin in lokalizirane davčne olajšave.

Kratkoročni ukrepi se med drugim nanašajo na podaljšanje roka za odplačilo dolga z zdaj povprečno 25 let na 32,5 leta in zmanjšanje tveganja glede obrestnih mer. "Institucije so sklenile, da se dejanja grške vlade ne skladajo z našimi dogovori," je dejal tiskovni predstavnik vodje evroskupine Jeroena Dijsselbloema. Indeks na atenski borzi je po objavi novice današnje trgovanje končal s 3,21-odstotnim padcem vrednosti.

Cipras napovedal novo finančno podporo

Grški premier Aleksis Cipras je tri dni po sklenitvi dogovora o kratkoročnih ukrepih kljub vsemu napovedal novo finančno pomoč upokojencem in zaradi prihoda večjega števila nezakonitih pribežnikov finančno močno opešanim grškim otokom.

Ti ukrepi so bili dogovorjeni že maja pod pogojem, da država uspešno konča prvi pregled izvajanja tretjega programa, ki predvideva do 86 milijard evrov pomoči. Prvi pregled je bil končan že pred meseci, evropski reševalni sklad ESM je nato pripravil ukrepe in jih predstavil ministrom.

"Glede grškega vprašanja menim, da je zdaj čas za preboj. O tem bom imel priložnost razpravljati z veliko kolegi. Verjamem, da je preboj mogoč, brez izsiljevanja in s spoštovanjem suverenosti vsake države," je ob začetku današnjega vrha EU-ja poudaril Aleksis Cipras.

Hollande podprl Grčijo

Francoski predsednik Francois Hollande, največji zaveznik Aten v lanskih težavnih pogajanjih o tretjem programu finančne pomoči državi, je Grčiji tudi danes izrazil svojo podporo: "Želim, da se Grčija obravnava z dostojanstvom in da ostane v evrskem območju." Da Francija nasprotuje zamrznitvi kratkoročnih ukrepov za zmanjšanje grškega dolga, je že predtem poudaril finančni minister Michel Sapin, kar kaže, da sredina odločitev evroskupine očitno ni bila sprejeta s soglasjem.

