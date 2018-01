Jajca izpod Kamniških planin so posebna - tudi uradno

Slovenija je v EU-ju doslej zaščitila 25 proizvodov in 17 vin

24. januar 2018 ob 11:53

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Jajca izpod Kamniških planin so se pridružila več kot dvajsetim slovenskim proizvodom, ki so zaščiteni na ravni EU-ja, saj je Evropska komisija potrdila njihovo prošnjo za registracijo zaščitene geografske označbe.

S to oznako se v okviru Evropske unije zaščitijo kmetijski proizvodi, ki so pridelani ali predelani na določenem geografskem območju ter imajo posebno kakovost, sloves in druge značilnosti tega območja. Sloves jajc izpod Kamniških planin sega v konec 19. stoletja, ko so kamniški kmetje s tem živilom oskrbovali ljubljanske tržnice in gospodinjstva. V primerjavi z drugimi jajci vsebujejo jajca izpod Kamniških planin vsaj dvakrat več maščobne kisline omega 3 zaradi lanenega semena, s katerim se hranijo nesnice, so ob potrditvi zaščite pojasnili v Evropski komisiji.

Slovenija je v EU-ju doslej zaščitila 25 proizvodov in 17 vin; istrski pršut je zaščitila skupaj s Hrvaško. V EU-ju je sicer zaščitenih več kot 1420 proizvodov. Obstajajo tri glavne označbe kakovosti EU-ja: zaščitena geografska označba, zaščitena označba porekla in zajamčena tradicionalna posebnost.

Tri različne kategorije zaščite

Zaščiteno geografsko označbo dobijo kmetijski proizvodi, ki so pridelani ali predelani na določenem geografskem območju ter imajo posebno kakovost, sloves in druge značilnosti tega območja. Zaščitena označba porekla pomeni, da morajo vse stopnje pridelave in predelave kmetijskega proizvoda potekati na določenem geografskem območju, saj sta kakovost in značilnost proizvoda posledici vpliva določenega geografskega okolja. Oznaka zajamčena tradicionalna posebnost pomeni, da sta zaščitena receptura in tradicionalni način priprave, proizvodnja pa geografsko ni omejena.

Kmetijski proizvodi in živila so na ravni EU-ja lahko zaščiteni tudi z označbo "višje kakovosti". Ta pomeni, da so po svojih specifičnih lastnostih boljši od istovrstnih kmetijskih pridelkov oziroma živil in odstopajo od njihove minimalne kakovosti, če je ta predpisana.

Kateri slovenski izdelki so evropsko zaščiteni?

Zaščiteno geografsko označbo ima trinajst slovenskih proizvodov - poleg jajc izpod Kamniških planin še štajerski hmelj, kranjska klobasa, prekmurska šunka, slovenski med, kraška panceta, štajersko prekmursko bučno olje, kraški zašink, kraški pršut, ptujski lük, šebreljski želodec, zgornjesavinjski želodec in prleška tünka.

Zaščiteno označbo porekla imajo istrski pršut, piranska sol, ekstra deviško oljčno olje slovenske Istre, nanoški sir, kočevski gozdni med, sir tolminc, bovški sir, kraški med in sir mohant.

Kot zajamčene tradicionalne posebnosti pa so zaščitene belokranjska pogača, idrijski žlikrofi in prekmurska gibanica.

T. K. B.