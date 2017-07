Juncker ne želi zavzeti stališča do rezultata arbitraže, dokler ne prebere sodbe

Evropske institucije za zdaj molčijo

30. junij 2017 ob 11:46,

zadnji poseg: 30. junij 2017 ob 14:51

Talin, Berlin - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal, da ne želi zavzeti stališča do arbitražne sodbe o meji med Slovenijo in Hrvaško, dokler je ne prebere.

Juncker je poudaril, da je pravnik. "Želim prebrati odločitev sodišča, normalnega ali arbitražnega, preden zavzamem kakršno koli stališče," je odgovoril na vprašanje, kakšno je njegovo prvo politično sporočilo obema državama po razglasitvi sodbe, glede na to, da je bila komisija vpletena v proces in glede na osrednjo vlogo braniteljice vladavine prava.

Po neuradnih informacijah bo komisija v torek proučila možnosti, kaj sploh lahko stori, razen tega, da sodbo vzame na znanje. Že pred razglasitvijo sodbe je visoki uradnik EU-ja sicer poudaril, da lahko komisija obe strani zgolj pozove k razumu in dialogu. V Bruslju neuradno poudarjajo, da bi se morali strani usesti in rešiti zadevo kot med odraslimi.

Molk institucij EU-ja

Tudi v drugih institucijah EU-ja za zdaj molčijo. V tiskovnih predstavništvih predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska in predsednika Evropskega parlamenta Antonia Tajanija pravijo, da se za zdaj ne bodo odzivali in komentirali. V estonskem predsedstvu neuradno pravijo, da je njihovo stališče usklajeno s stališčem komisije.

V preteklih dneh je Juncker po telefonu govoril tako s slovenskim kot s hrvaškim premierjem, v torek bo o tem razpravljal kolegij komisarjev, on pa bo vmes prebral odločbo, je povedal v Talinu.

Nemčija poziva k spoštovanju arbitražne sodbe

Nemška vlada je v uradnem odzivu na odločitev arbitražnega sodišča sporočila, da je mednarodno arbitražno sodišče dragocen instrument mednarodnega prava in da igra pomembno vlogo pri poravnavi meddržavnih sporov.

Na tiskovni konferenci nemške vlade je tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva sporočil, da je Nemčija vzela na znanje razsodbo v obmejnem sporu med Slovenijo in Hrvaško, za Radio Slovenija poroča Polona Fijavž. Po mnenju Berlina je povsem neodvisno od vsebine odločitve zelo pomembno, da se načelo mednarodnega prava upošteva in uresničuje na obeh straneh. Nemčija še poudarja, da je zaščita integritete mednarodnega sodišča v interesu vseh držav, članice Unije pa morajo biti na tem področju dober zgled drugim državam. Z zunanjega ministrstva so sporočili, da je Berlin obe državi že pozval k spoštovanju sodbe in da bo to počel še naprej.

