Juncker pohvalil srbsko pot proti EU-ju, a opozoril na mejne spore

Juncker na turneji po Zahodnem Balkanu

26. februar 2018 ob 14:01,

zadnji poseg: 26. februar 2018 ob 22:10

Tirana,Beograd - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je na obisku v Beogradu dejal, da je Srbija med vsemi kandidatkami najbolj napredovala na poti proti Evropski uniji, a poudaril nujnost reševanja mejnih sporov.

Juncker je po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem na skupni novinarski konferenci Srbijo pohvalil za "impresiven del poti" proti Uniji in izrazil optimizem glede priključevanja, a je dodal, da še vedno obstaja nekaj težav, predvsem na področju vladavine prava, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Datum pridružitve Uniji je odvisen od Srbije, je pojasnil Juncker in dodal, da v Beograd ni prišel dajat lekcij, vendar je poudaril, da EU med svoje članice ne bo sprejel držav, ki nimajo rešenih mejnih sporov.

Spomnil je na zavezujoč sporazum med Beogradom in Prištino o normalizaciji odnosov, ki je eden izmed predpogojev za približevanje EU-ju. Na novinarski konferenci je Juncker priznal, da je uveljavitev sporazuma težka, ampak izrazil prepričanje, da bo Beograd pripomogel k reševanju sporov v regiji.

"Ustvarjati moramo kompromise. To vam govorim v trenutku, ko tega ni dobro reči in zaradi tega izgubljam politične točke, vendar se zavedam, da je to najvažnejše vprašanje, ki čaka Srbijo. Če tega ne storimo, se bomo poročili s svojo preteklostjo," je po poročanju srbske televizije Kurir na skupni konferenci reševanje obmejnih sporov komentiral Vučić.

Bruselj: Nadaljevanje pogovorov Beograd - Priština

Prav v ponedeljek so se po 14 mesecih v Bruslju na pogovorih o normalizaciji odnosov med državama znova sešli predstavniki Beograda in Prištine. Predtem je bilo nadaljevanje pogovorov napovedano za 16. januar, a so srečanje zaradi umora politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića preložili.

Juncker je ponovil, da verjame, da je prihodnost Zahodnega Balkana in Srbije v Evropski uniji, saj "brez njih Unija ni cela". Dodal je, da njegov obisk držav Zahodnega Balkana potrjuje, da so za EU odnosi s to regijo pomembni in da želi tudi s Srbijo vzpostaviti dobro sodelovanje.

Juncker obiskal tudi Albanijo

Juncker je v ponedeljek obiskal tudi Albanijo in dejal, da je leto 2025, ki je zapisano v širitveni strategiji Evropske unije za Zahodni Balkan, leto, ko bi lahko katera koli izmed držav v regiji vstopila v EU. Pogoj je, da izpolni vsa merila za članstvo, je poudaril.

Kot je dejal Juncker, nista ne komisija ne on osebno nikoli dejala, da bosta Srbija in Črna gora zagotovo vstopili do leta 2025. Do leta 2025 lahko vstopijo države kandidatke, je povedal. "Če država kandidatka do takrat, prej ali pozneje, izpolni vsa merila za članstvo, bo EU te napore prepoznal," je poudaril. Albanija je kandidatka za članstvo od leta 2014.

Evropski komisar za širitev Johannes Hahn je nedavno povedal, da bo Komisija začetek pristopnih pogajanj s tema dvema državama članicam Unije najverjetneje predlagala do poletja. Po njegovi oceni sta obe državi v zadnjih letih sprejeli pomembne reforme in se kvalificirali za naslednji korak.

Rama: Napredujemo

Albanski premier Edi Rama je v nedeljo po srečanju z Junckerjem povedal, da so preiskave v sodstvu in tožilstvu v okviru reforme sodstva v Albaniji, ki za EU predstavlja enega ključnih korakov za začetek pristopnih pogajanj, že prinesle določen napredek. "Skupno 17 sodnikov in tožilcev ni želelo sodelovati v preiskavi, zaradi česar so morali zapustiti pravosodni sistem," je pojasnil Rama.

Predsednik Evropske komisije je turnejo po državah Zahodnega Balkana v nedeljo začel v Makedoniji. Pot je nadaljeval v Albanijo in Srbijo, v torek sledi Črna gora. V sredo bo odšel še v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo. Turnejo bo v četrtek sklenil v Bolgariji, kjer se bo udeležil uradnega kosila, ki ga bo za predstavnike vseh šestih držav Zahodnega Balkana gostil bolgarski premier Bojko Borisov.

A. P. J., J. R.