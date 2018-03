Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Juncker naj bi pozorno spremljal dogajanje v Sloveniji. Foto: Reuters Sorodne novice Miro Cerar odstopil s položaja predsednika vlade Dodaj v

Juncker pozorno spremlja dogajanje v Sloveniji, Tusk brez komentarja

Posebnih odzivov iz tujine na Cerarjev odstop ni

15. marec 2018 ob 15:43

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Po odstopu premierja Mira Cerarja so iz Evropske komisije sporočili, da predsednik Jean-Claude Juncker pozorno spremlja dogodke v Sloveniji in je v stiku z njenim političnim vodstvom.

"Predsednik je v stiku s političnimi voditelji na Slovaškem in v Sloveniji ter pozorno spremlja dogodke v državah," so sporočili iz tiskovne službe Evropske komisije. Tudi slovaški premier Robert Fico je namreč v sredo ponudil svoj odstop, in sicer zaradi pritiskov opozicije po umoru slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka.

V komisiji so tako odgovorili na vprašanje, ali jih skrbijo razmere v Sloveniji ter ali menijo, da bodo te negativno vplivale na izvajanje potrebnih reform, na pogajanja o NLB-ju in na dogajanje v povezavi z uresničevanjem arbitražne razsodbe.

Pri evropski komisarki za konkurenco Margrethe Vestager Cerarjevega odstopa in morebitnega vpliva dogajanja v Sloveniji na pogajanja o NLB-ju ne komentirajo. Da "domačih razmer ne komentirajo," so sporočili tudi iz tiskovne službe predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska.

B. V.