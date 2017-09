Junckerjeva zadnja priložnost za vsebinske usmeritve evropske politike

13. september 2017 ob 07:29

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA, Radio Slovenija

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker bo nagovoril Evropski parlament na temo stanja v EU-ju. Pričakuje se pozitiven govor, v katerem naj bi poudaril pomen sodelovanja na različnih področjih.

Tako naj bi Juncker v Strasbourgu govoril o solidarnosti pri soočanju z migracijami, krepitvi trgovinske in obrambne politike, socialni Evropi ter reformi območja evra. To bo sicer predzadnji Junckerjev govor, a dejansko njegova zadnja priložnost za resnično vsebinske usmeritve evropske politike, saj bo konec naslednjega leta ukrepanje Unije že močno ohromljeno zaradi bližajočih se evropskih volitev.

Govor bo temeljil na nizu dokumentov o prihodnosti Evrope, ki jih je komisija predstavila od marca. Gre za belo knjigo s petimi scenariji ter še pet dokumentov za premislek o socialni Evropi, globalizaciji, obrambi, gospodarski in denarni uniji ter proračunu. Kot je za Radio Slovenija poročala Erika Štular, so ti scenariji, ki segajo od ohlapnega sodelovanja, prek koalicij voljnih do federalne unije, naleteli na različne odzive. Neukrepanje naj bi vodilo v zastoj, Evropa več hitrosti v drugorazrednost, pretesna integracija pa naj bi ogrozila suverenost držav. Juncker, ki je sicer že pred časom povedal, da se ne bo potegoval še za en mandat, pa naj bi v govoru predstavil še šesti scenarij, ki ga sam močno podpira.

Juncker naj bi predstavil tudi pet svežnjev ukrepov - o industrijski politiki, demokraciji, kibernetski varnosti, pretoku podatkov in nenazadnje trgovinski politiki, je še poročala Erika Štular. Poleg sporočila o samozavestni Evropi je ob novi ameriški politiki pričakovati tudi zavedanje, da mora sama poskrbeti za svojo varnost in ohraniti vodilno globalno vlogo pri politikah, kot so tiste na področju podnebnih sprememb.

Brez poudarka na brexitu

V govoru naj ne bi bilo poudarka na brexitu oziroma izstopu Velike Britanije iz Unije, kar je tudi v skladu s strategijo Unije, da ne bo trošila političnega kapitala za ločitev Velike Britanije in EU-ja, temveč se bo osredotočila na prihodnost v sestavi 27 članic.

Še en pomemben dejavnik, ki bo vplival na vsebino govora, so bližajoče se nemške volitve, zaradi katerih bodo sporočila glede krepitve evrskega in obrambnega sodelovanja verjetno previdnejša, kot bi bila sicer.

Nekateri bruseljski viri izpostavljajo tudi pričakovanje, da se bo Juncker osredotočil na vrzel med vzhodnimi in zahodnimi članicami Unije, od koder po mnenju mnogih po odločitvi za brexit veje naslednja grožnja evropskemu projektu.

