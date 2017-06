Juncker o evropski vojski: "Nimamo druge izbire, kot da branimo svoje interese"

Skupna evropska vojska naj ne bi bila konkurenca Natu

9. junij 2017 ob 15:44,

zadnji poseg: 9. junij 2017 ob 16:02

Praga - MMC RTV SLO/Reuters

Članice Evropske unije morajo napredovati v medsebojnem vojaškem sodelovanju, saj se ne morejo zanašati na obrambo ZDA, meni predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

"Nimamo druge izbire, kot da branimo svoje interese na Bližnjem vzhodu, pri podnebnih spremembah in trgovinskih sporazumih," je na evropskem varnostnem in obrambnem zasedanju v Pragi dejal Juncker in dodal, da Nato ne more več biti izgovor za pomanjkanje skupnih evropskih naporov, poroča BBC.

Načrti o krepitvi varnostnih in obrambnih vezi med čanicami EU-ja ne nameravajo slabiti zveze Nato. "Evropska unija brez Nata ni opcija. To bi bila katastrofa za EU," je poudaril Juncker.

Junckerjevi pozivi prihajajo le dan po vzpostavitvi skupnega vojaškega poveljstva EU-ja, ki bo koordiniralo neizvršne vojaške akcije po svetu. Trenutno so dejavne tri takšne misije: v Maliju, Srednjeafriški republiki in Somaliji.

Pretekli mesec je tudi nemška kanclerka Angela Merkel dejala, da se članice EU-ja ne morejo več popolnoma zanašati na obrambo ZDA in Velike Britanije; sploh po izvolitvi Donalda Trumpa in prihajajočem brexitu.

Francija in VB najmočnejši sili v EU-ju

Francija in Velika Britanija sta daleč najmočnejši vojaški sili v EU-ju, zato bo britanski izstop krepko oslabil evropski vojaški sistem, poroča BBC.

Predsednik Donald Trump je evropske članice že večkrat pozval, naj namenijo več sredstev za obrambo. Do zdaj je le pet izmed 29 članic Nata doseglo zastavljen cilj potrošnje dveh odstotkov BDP-ja za obrambo, te so Velika Britanija, ZDA, Poljska, Grčija in Estonija.

"Korak naprej se začne z zagotavljanjem, da za obrambo zapravimo toliko, kolikor je potrebno," je povedal Juncker in dodal, da zaščita EU-ja ne more biti oddana ZDA, kakor tudi ne sme biti tekmovanja med EU-jem in Natom.

Predsednik evropske komisije je pohvalil sodelovanje EU-ja in Nata na ključnih območjih, kot so Afganistan, Balkan in Afriški rog, vendar je izrazil obžalovanje zaradi neučinkovitosti evropskega vojaškega načrtovanja in financiranja.

EU ne dosega učinkovitosti ZDA

EU v povprečju na vojaka zapravi 27.000 evrov za opremo in raziskave, medtem ko ZDA zapravi 108.000 dolarjev. "Skupno zapravimo polovico več kot ZDA, vendar dosežemo le 15 odstotkov njihove učinkovitosti," je izpostavil Juncker in dodal: "Absurdno je, da obstaja več tipov helikopterjev, kot je evropskih vlad, ki bi jih kupila. Moramo delovati bolje."

Evropski obrambni sklad

V sredo je Evropska komisija oznanila zagon evropskega obrambnega sklada, ki bo služil financiranju skupnih vojaških projektov.

Do leta 2020 bo 500 milijonov evrov letno namenjeno skupnim vojaškim raziskavam, milijarda evrov pa skupnim investicijam in nakupom vojaške opreme, kot so droni in helikopterji.

EU je formirala tudi nekaj skupnih vojaških skupin za primere hitrega posredovanja, vendar še niso bile udeležene v bitkah, še poroča BBC.

J. R.