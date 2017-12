Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Mariborske lutke že sedem let na krilih evropskega denarja

Uspešna poraba evropskega denarja

8. december 2017 ob 20:10

Maribor - MMC RTV SLO

Dobrih sedem let mineva od obnove in začetka uporabe prenovljenega kompleksa minoritskega samostana v Mariboru, za potrebe Lutkovnega gledališča Maribor. Obnova teh prostorov je bila obenem tudi eden največjih investicijskih projektov na področju kulture v Mariboru, ki je bil uresničen s pomočjo evropskih sredstev. Ali je teh sedem let pravljičnih ali ne, ni težko vprašanje, saj so zadovoljni so pravzaprav vsi, tako uporabniki kot investitorji.

Celotna naložba v obnovo prostorov minoritskega samostana, kjer sedaj že sedmo leto uspešno deluje Lutkovno gledališče Maribor, je znašala nekaj več kot 14 milijonov evrov, pri čemer je 6,4 milijona evrov prišlo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalo sta prispevala ministrstvo za kulturo in Mestna občina Maribor.

Iz prve roke je pogled v preteklost in sedanjost kajpak uspešen, je prepričana tudi direktorica in umetniška vodja Lutkovnega gledališča Maribor, Katarina Klančnik Kocutar, ki pravi, da so že takoj po obnovi lahko delovali na dveh prizoriščih, na velikem in malem odru, kar je znatno več, kot je bilo pred leti na voljo na Rotovškem trgu. Še pomembneje pa je, da je sedaj na voljo vse kar prej ni bilo in kar je nujno potrebno za delo: delavnice, prostori za vaje, prostori za pedagoške aktivnosti in vsa pripadajoča infrastruktura, ki jo vsako (lutkovno) gledališče tudi potrebuje.

Nekateri dogodki pa se ob tem dogajajo še v pripadajoči cerkvi, ki je bila obnovljena v kasneje in pa tudi na letnem prizorišču, ki med drugim ponuja pravo podlago za organizacijo mednarodnega lutkovnega festivala in drugih dogodkov. Po besedah Klančnik Kocutarjeve so razmere za delo skupaj pravzaprav neprimerljive s preteklimi prostori. Zavoljo kvalitetnega dela v zadnjih 7 letih, se lahko Maribor s svojim Lutkovnim gledališčem postavi ob bok ostalih evropskim državam ali kot izpostavlja Katarina Klančnik Kocutar, na zahodu skoraj ni primera, da bi imelo lutkovno gledališče tako imenitne prostore, kot jih ima naše. Morda je le na vzhodu ponekod primer, da lutkovna gledališča domujejo v podobnih obnovljenih stavbah, vsekakor pa so gostujoči lutkarji vsi po vrsti prijetno presenečeni in navdušeni nad prostori Lutkovnega gledališča Maribor.

Klančnik Kocutarjeva ob tem še posebej opozarja, da se sodelavci veselijo še zadnjega dejanja v sklopu obnove objektov, majhne hiške med samostanom in tržnico, kjer je načrtovana ureditev sanitarij, ki bodo služile tako prizorišču v cerkvi, kot zunanjemu avditoriju. V sklopu te obnove bo po novem prisotna tudi infotočka. Pomembno je še omeniti, kot dodaja direktorica in umetniška vodja Katarina Klančnik Kocutar, da bo z zaključkom celotne obnove objektov, ki ga bo zaokrožila dokončna ureditev vseh prisotnih prizorišč, ki bodo posledična postala bolj ločena in kjer bo možno posamezne projekte istočasno izpeljati, delo v Lutkovnem gledališču Maribor postalo veliko lažje kot doslej.

Uspešen projekt pa je celostna preureditev novih prostorov Lutkovnega gledališča Maribor seveda tudi za Mestno občino Maribor ali kot pravi vodja Urada za kulturo in mladino pri MOM, Daniel Sajko, je občina kot investitor zadovoljna saj je šlo za izjemno zahtevno investicijsko strukturo in sicer na eni strani za obnovo starejšega samostanskega kompleksa, na drugi strani pa za vzpostavitev sodobne gledališke infrastrukture. Brez evropskih sredstev bi bilo ta projekt nemogoče izvesti, tako po projektni, kot tudi po finančni plati.

Investicija je trajala kar nekaj let in seveda se pri tako velikih projektih dogaja tudi, da se kasneje pokaže kakšna pomanjkljivost pri sami izvedbi, ki pa je v garancijskih rokih po navadi odpravljena. Danes so po besedah Sajka tako zaposleni, kot tudi gostje, lahko zadovoljni z zmogljivostjo obnovljenih prostorov.

Samo financiranje s strani Evropske unije je potekalo preko Evropskega sklada za regionalni razvoj ali kot dodaja Daniel Sajko, so bila sredstva izredno zapleteno dodeljena, tako preko regionalnih, kot tudi letnih kvot. Ob tem so takrat obstajale še kvote za posamezne vsebine in prav zato je bilo v obdobju med letoma 2007 in 2013, ko so se najbolj črpala potreba evropska sredstva, res težko sestaviti nabor ustreznih projektov, ki so sploh lahko bili upravičeni do evropskega denarja.

Leto 2019 bo torej tisto, ko bo z evropskih denarjem podprta dolga pot do novih prostorov Lutkovnega gledališča Maribor, ki bo v zgodovino zapisano kot zadnji kamen v mozaiku mariborske lutkovne zgodbe. Lutke torek uspešno nastopajo, plešejo in pojejo v Mariboru že sedem let in kot vse kaže bodo tudi v prihodnje imele pravi prostor za svoj pristan. Kdo ve, morda pa se katera vidna osebnost iz javnega življenja ali politike, lahko v prihodnje namesto med publiko, znajde tudi na odru med lutkami.

Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope