Mayeva evropskim državljanom: Olajšali bomo postopke za ureditev položaja

Tusk voditeljem posredoval tudi načrt dela za prihodnji dve leti

19. oktober 2017 ob 08:30

London/Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na tokratnem vrhu EU-ja bodo v ospredju vprašanja migracij, šengena, prihodnosti Evrope in brexita, kjer kljub prvotnim načrtom voditelji ne bodo prižgali zelene luči za začetek pogajanj o prehodnem obdobju.

Kot poroča dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja Erika Štular, glede ločitve Velike Britanije od EU-ja še ni dovolj napredka, predvsem pri finančni poravnavi, a hkrati želijo voditelji držav članic pokazati politično voljo, kot jo je britanska premierka Theresa May v govoru v Firencah. Tako naj bi, kot priporoča predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, začeli vsaj notranje priprave za pogajanja o prehodnem obdobju in prihodnjem partnerstvu med Veliko Britanijo in EU-jem.

Medtem se je britanska premierka Mayeva po poročanju BBC-ja pred odhodom v London zavezala, da bo državljanom EU-ja čim bolj olajšala postopke, da bodo lahko ostali v Veliki Britaniji. Kot je zapisala v sporočilu, objavljenem na Facebooku, bodo čim bolj olajšali postopek za ureditev njihovega statusa, ob tem pa poskrbeli tudi, da bodo stroški čim manjši. Voditelji naj bi na vrhu uradno sklenili, da na področju ureditve status državljanov EU-ja v Veliki Britaniji in britanskih državljanov v drugih članicah EU-ja ni bil storjen "zadosten napredek".

Tusk za sodelovanje članic, a tudi "pohod naprej" posameznih držav

Tusk je po poročanju Štularjeve voditeljem držav članic posredoval tudi načrt dela za prihodnji dve leti, po katerem naj bi se lotili tudi tem, ki delijo - od migracij do poglabljanja evrskega območja. Kjer ne bo preboja, svetuje okrepljeno sodelovanje, pri katerem gre skupina držav sama naprej. "Ambicioznost ne sme biti izgovor za delitve, enotnost pa ne za stangacijo, ob tem poudarja Tusk.

Prvi odzivi višegrajskih članic, ki so doslej svarile pred drugorazrednim članstvom, so bili pozitivni. Blažitvi napetosti je bil namenjena tudi sinočnja večerja njihovih voditeljev s predsednikom komisije Junckerjem. Tudi Slovenija je naklonjena tesnejšemu sodelovanju, saj EU ne more delovati na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca, če sodelovanje ostane odprto za vse, je še poročala Štularjeva.

