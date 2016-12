Ministrstvo za zdravje miri Evropsko komisijo glede tobačnega zakona

Komisija opozarja več držav

9. december 2016 ob 15:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovensko ministrstvo za zdravje je v odzivu na opozorilo Evropske komisije zaradi zamude pri vnosu določb tobačne direktive v pravni red sporočilo, da je predlog zakona že v DZ-ju.

Predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je v DZ-ju po rednem postopku, je komisiji sporočilo ministrstvo za zdravje. Na ministrstvu pričakujejo, da bo zakon sprejet v prvih mesecih leta 2017, o čemer so že obvestili komisijo.

"Slovenija je v predlogu zakona poleg določb tobačne direktive uvedla tudi druge, dokazano učinkovite ukrepe, s katerimi želimo vzpostaviti celovit sistem nadzora nad tobakom. Zaradi tega je bil potreben postopek notifikacije pri Evropski komisiji, ki je za šest mesecev podaljšal postopek sprejema zakona. To je bil tudi ključni razlog za zamudo roka za prenos tobačne direktive," še sporoča ministrstvo. Slovenija je zato skladno z ustaljenim postopkom od komisije v septembru prejela uradni opomin zaradi zamude prenosa, so navedli na ministrstvu.

V odgovoru komisiji so pojasnili razloge za zamudo in predvideno časovnico za sprejem zakonodaje. Uradnemu opominu bo sledilo tudi obrazloženo mnenje, v katerem nas bo komisija ponovno opozorila na kršitve roka za prenos tobačne direktive, so pojasnili na ministrstvu.

Slovenija pričakuje ustavitev postopkov

Slovenija bo kot odziv na obrazloženo mnenje komisiji ponovno predstavila potek prenosa direktive. Glede na to, da je zakon že v zakonodajnem postopku, na ministrstvu pričakujejo, da bo komisija vse postopke v zvezi z (ne)prenosom tobačne direktive ustavila in zato ne bo razlogov za kazni.

Evropska komisija je v četrtek Slovenijo, Hrvaško, Ciper, Luksemburg, Španijo in Švedsko opozorila, da v svoje pravne rede še vedno niso prenesle direktive o tobačnih izdelkih. Slovenska vlada je sicer predlog zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov za obravnavo v DZ-ju pripravila prejšnji teden.

Članice EU-ja bi direktivo v nacionalno zakonodajo morale prenesti že do 20. maja letos. Države, ki so v četrtek prejele opomin, imajo sicer dva meseca časa, da komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih za odpravo neskladnosti, v nasprotnem primeru se komisija lahko odloči, da te zadeve predloži Sodišču EU-ja.

B. V.