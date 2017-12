Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Nagrado je v imenu opozicije prevzel Borges. Foto: Reuters Volitve v Venezueli. Foto: Reuters Maduro ne popušča. Foto: Reuters Venezuela je že dalj časa v krizi. Foto: Reuters Sorodne novice Evropski parlament saharova podelil venezuelski opoziciji Dodaj v

Nagrada saharov v roke venezuelski opoziciji: "Ne bomo se nehali boriti!"

Julio Borges v Evropskem parlamentu prevzel nagrado

13. december 2017 ob 18:09

Strasbourg - MMC RTV SLO, STA

Predsednik venezuelske narodne skupščine Julio Borges je v Evropskem parlamentu v imenu venezuelske demokratične opozicije prejel nagrado saharov za svobodo misli.

"Ne bomo se nehali boriti, dokler ne bo svobodne Venezuele za vse njene prebivalce," je zagotovil v govoru pred evropskimi poslanci. "Potrebujemo spremembe in ponovno uvedbo demokracije. Volitve morajo omogočiti prebivalcem, da oddajo svoj glas brez zatiranja in pritiskov."

"Prepričan sem, da izziv, ki je pred nami, ni tuj Evropi," je še dejal Borges in pojasnil, da v 21. stoletju v Venezueli nasprotujejo totalitarizmu.

Venezuelski odvetnik in nekdanji politični zapornik Antonio Ledezma je zato nagrado posvetil vsem, ki trpijo pod avtoritarnim režimom. Ledezma je še dejal, da je pomembno zagotoviti svobodo za vse. "Svoboda je kot kisik. Treba je izpustiti politične zapornike, da bi vsi lahko zadihali svoboden zrak," je dejal in poudaril, da bi radi zadeve rešili na miroljuben način. "V prihodnje noben narod ne sme več trpeti diktature," je še poudaril.

Venezuela - druga Kuba?

Borges je Venezuelo opisal kot "drugo Kubo, a z večjimi zalogami zlata in nafte". "V domovini so nam vzeli demokracijo in zasejali lakoto, uničili so zdravstveni sistem, šole." V 21. stoletju po njegovih besedah v Venezueli vidimo ponovitev realsocializma, ki so ga mnogi v Evropi trpeli desetletja. Uvedba tega sistema je Venezueli prinesla uničenje in revščino brez primere.

Zahvalil se je EU-ju, ker je ponudila roko prijateljstva Venezueli, ki se je znašla v temačnem obdobju. Spomnil je, da je tudi Venezuela v 20. letih sprejela številne priseljence iz Evrope. "Nagrado sprejemamo z globoko hvaležnostjo. Celotna država jo sprejema za svojo," je poudaril Borges. Kot je dejal, je to nagrada za matere, ki se borijo za preživetje, za otroke, ki brskajo po smeteh, za stare, ki umirajo, ker nimajo zdravil, za mlade, ki se selijo drugam in tam iščejo nove priložnosti. To nagrado po njegovem dobijo tudi učitelji in novinarji iz Venezuele, ki želijo pokazati resničnost, ki jo želijo oblasti pomesti pod preprogo.

Z nagrado je po besedah Borgesa dobil priznanje tudi boj političnih zapornikov, še zlasti pa 157 ljudi, ubitih med letošnjimi demonstracijami.

Nagrada za vse Venezuelce

Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je dejal, da je letošnja nagrada Saharov namenjena vsem Venezuelcem širom po svetu. V plenarni dvorani so bili tudi predstavniki venezuelske diaspore. Po Tajanijevih besedah je nagrado Saharov tokrat prvič dobila institucija. "Evropski parlament bo vedno priznaval demokratično izvoljene institucije," je izpostavil in dodal, da z nagrado podpirajo tudi delitev vej oblasti.

Tajani je pojasnil, da želi parlament z nagrado Saharov premostiti delitve in postaviti v ospredje spodbujanje človekovih pravic. Ta nagrada je postala najvišja nagrada za tiste, ki zagovarjajo človekove pravice. S tem pošljemo v svet močno sporočilo. A to ni dovolj, številnim nagrajencem so še kršene pravice, je dejal in spomnil na savdskega blogerja Raifa Badawija, ki je nagrado prejel leta 2015 in je v zaporu.

V ožjem izboru za nagrado sta bila letos še gvatemalska aktivistka Aura Lolita Chavez Ixcaquic in eritrejsko-švedski novinar Dawit Isaak. Lolita Chavez se je udeležila današnje slovesnosti v Strasbourgu, Dawita Isaaka, ki je v zaporu v Eritreji, pa je zastopala hči Betlehem.

Evropski parlament nagrado Saharov od leta 1988 podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za človekove pravice in svobodo govora. Lani sta nagrado, ki obsega priznanje in 50.000 evrov, dobili borki za pravice Jazidov Nadia Murad Basee in Lamija Adži Bašar.

K. S.