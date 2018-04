Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Največ neporočenih staršev je leta 2016 dobilo otroke v Franciji (59,7 odstotka), Slovenija je bila druga (58,6 odstotka). Največ poročenih staršev pa je bilo na drugi strani v Grčiji, kjer se je neporočenim rodil manj kot eden od desetih otrok. Foto: Pixabay V EU-ju se je leta 2016 rodilo več kot 5,1 milijona otrok. Foto: Reuters Dodaj v

Največ otrok ima neporočene starše v Franciji, Slovenija druga

Grčija ima največ poročenih staršev

21. april 2018 ob 13:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V EU-ju se je leta 2016 večina otrok rodila neporočenim staršem v osmih državah, prav tako v osmih pa se je na drugi strani kar dve tretjini otrok rodilo poročenim. Rodilo se je več kot 5,1 milijona otrok.

V Franciji se je leta 2016 na deset živorojenih otrok rodilo šest otrok, katerih starši niso bili poročeni. Delež otrok, ki so se rodili neporočenim staršem, je bil tako 59,7-odstoten. Franciji sta bili z 58,6 odstotka tesno za petami Slovenija in Bolgarija. Delež otrok, ki so se rodili neporočenim staršem, je leta 2016 znašal več kot 50 odstotkov še v Estoniji, na Švedskem, Danskem, Portugalskem in Nizozemskem. V Estoniji je znašal 56,1 odstotka, na Švedskem 54,9, Danskem 54, Portugalskem 52,8 in Nizozemskem 50,4 odstotka, je objavil evropski statistični urad Eurostat.

Po drugi strani se je v Grčiji neporočenim rodil manj kot eden od desetih otrok. Delež otrok, ki so se rodili neporočenim staršem, je bil tako 9,4-odstoten. Ta delež je znašal 25 odstotkov ali manj še na Hrvaškem (18,9 odstotka), Cipru (19,1) in na Poljskem (25).

Države, kjer ni presegel tretjine, pa so bile Litva (27,4 odstotka), Italija (28 odstotkov), Romunija (31,3) in Malta (31,8 odstotka).

Sredozemske države beležijo porast

V sredozemskih državah članicah se je delež otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, v primerjavi z letom 2000 pomembno povečal. Na Cipru se je povečal za osemkrat - z 2,3 na 19,1 odstotka, na Malti in Italiji pa za trikrat - z 10,6 na 31,8 odstotka oziroma z 9,7 na 28 odstotkov. V Španiji, Grčiji in na Portugalskem so zabeležili približno 2,5-kratno povečanje, tako v Španiji s 17,7 na 45,9 odstotka, v Grčiji s štirih na 9,4 odstotka, na Portugalskem pa z 22,2 na 52,8 odstotka.

Po drugi strani se delež otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, v primerjavi z letom 2000 ni pomembno spremenil na Švedskem, Finskem in Danskem, na Irskem in v Združenem kraljestvu ter v baltskih državah Latviji, Estoniji in Litvi.

G. K.