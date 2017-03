Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.1 od 14 glasov Ocenite to novico! Papež je pozval k solidarnosti. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Papež voditeljem EU-ja: Brez solidarnosti EU tvega smrt

Avdience se je udeležil Miro Cerar

24. marec 2017 ob 19:13

Rim - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je v Vatikanu evropske voditelje posvaril, da 60-letni EU brez solidarnosti tvega smrt. Treba je oživiti vero v ideale, na katerih temelji EU, in znova najti upanje.

Ob 60. obletnici podpisa Rimske pogodbe, ki predstavlja temelje nastanka EU-ja, je papež Frančišek v Vatikanu v petek sprejel voditelje 27 članic unije in njenih osrednjih institucij. Avdience pri papežu se je udeležil tudi premier Miro Cerar s partnerico Mojco Stropnik.

Poleg papeža sta imela v Vatikanu slavnostna nagovora tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani in italijanski premier Paolo Gentiloni, ki sta poudarila pomen enotnosti in evropskih vrednot, zlasti evropskega socialnega modela.

"Potrebujemo nove ideje in rešitve za odziv na nove izzive," je poudaril Gentiloni in naglasil, da je izrazita značilnost Evrope njen socialni model, ki ga je treba utrditi v imenu idealov miru, pravičnosti in razvoja.

A. Č.