Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.8 od 40 glasov Ocenite to novico! Nova plenarna dvorana, v kateri se bodo srečevali voditelji in ministri, je manjša in intimnejša od dosedanje. Foto: Reuters Pogled na nočno osvetljeno Europo. Foto: Reuters Justus Lipius in Europo povezujeta mostička. Foto: Reuters VIDEO Evropski uradniki imajo n... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Politiki se bodo odslej srečevali v 321 milijonov evrov vredni Europi

Delo arhitekta Philippa Samyna

26. december 2016 ob 12:14

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Voditelji in ministri članic EU-ja bodo v prihodnje evropsko politiko oblikovali v Europi, novi stavbi EU-ja, ki jo opisujejo kot stekleno kocko, bruseljsko jajce ali kokon.

"Europa je hiša članic, kjer se bodo srečevali voditelji in ministri in oblikovali prihodnost EU-ja," je o novi pridobitvi Bruslja dejal generalni sekretar sveta Jeppe Tranholm-Mikkelsen. Zagotovila naj bi več prožnosti in učinkovitosti pri organizaciji več kot 6.000 srečanj na leto. "Poskušali smo ustvariti nekakšen kokon," pa je dejal vodja projekta za stavbo Europa v okviru Sveta Stephane Magnette. Soba, v kateri se bodo po novem sestajali voditelji, je namreč precej manjša in intimnejša kot dosedanja. Odločitev o gradnji Europe je bila sprejeta leta 2004.

Po besedah glavnega arhitekta Philippa Samyna je bilo eno glavnih vodil pri oblikovanju stavbe ustvariti zatočišče pred hrupom in prahom mestnega središča. Hkrati gre tudi za poskus izboljšanja videza evropske četrti, ob kateri večina najprej pomisli na kolone avtomobilov. V ta namen so ob krožišču Schuman poleg nove ploščadi namestili tudi klopi, je poročal STA.

Upoštevali so načela trajnostne gradnje

Pri gradnji so upoštevali načela trajnostnega razvoja, med drugim ima sodobne sisteme za uravnavanje svetlobe, vlage in temperature, solarne plošče in sistem za zbiranje deževnice. Za zunanje kockasto ogrodje so arhitekti uporabili stare okenske okvirje iz hrastovine, ki so jih našli na odlagališčih po Evropi, s čimer so želeli posredovati sporočilo o pomenu recikliranja. Gradnja je stala 321 milijonov evrov, je za TV Dnevnik poročala Erika Štular. Preproge in strope novih sejnih dvoran - največja je za 330 ljudi - so prekrili s krpanko barvnih likov, ki naj bi ustvarili toplo, sproščeno okolje.

Prvi sestanki na začetku prihodnjega leta

Voditelji in ministri držav članic so se doslej v Bruslju sestajali le na sedežu Sveta EU-ja v zgradbi Justus Lipsius, zdaj pa se bodo še v Europi, s katero jo povezujeta mostička. V Europi je 250 pisarn, večina administracije pa ostaja v sosednji stavbi. Stavba je delno že v uporabi, ministri pa se bodo v njej predvidoma začeli sestajati na začetku prihodnjega leta. Vrata nove pridobitve so že odprli tudi za javnost, v preteklih dneh so bili na voljo vodeni ogledi.

O novi bruseljski hiši se v preteklih letih ni veliko govorilo. Nekdanji britanski premier David Cameron jo je na primer pred časom kritiziral kot velik vir frustracij in značilno nepotreben bruseljski strošek v času vsesplošnega zategovanja pasu.

K. T.