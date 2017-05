Poljska kljubuje tudi po opozorilu: Beguncev ne bomo sprejeli

Evropska komisija preučuje možne sankcije

18. maj 2017 ob 19:59,

zadnji poseg: 18. maj 2017 ob 20:33

Poljski pravosodni minister Mariusz Blaszczak je kljub opozorilom Evropske unije zavrnil sprejemanje beguncev na Poljsko po načrtu premeščanja in preseljevanja Evropske komisije.

Glede na načrt premeščanja Evropske komisije iz leta 2015, naj bi vsaka izmed držav članic sprejela kvoto izmed 160.000 prosilcev za azil, obstalih v Italiji in Grčiji.

Poljska in Madžarska sta edini državi, ki sta sprejemanje prebežnikov zavrnili in nista doslej sprejeli še niti enega izmed teh 160.000 beguncev. Kot razlog navajata varnostne pomisleke zaradi islamističnih napadov v več evropskih državah.

"Poljska pozicija je trdna in jasna, smo proti premeščanju," je na novinarski konferenci v Bruslju po zasedanju pravosodnih in notranjih ministrov dejal poljski pravosodni minister Blaszczak. "Ta mehanizem ne rešuje begunskega problema, temveč ga samo še otežuje, saj k prihodu spodbuja nove valove migrantov iz Afrike in Azije. To pa predstavlja tudi velik vir dobička za tihotapce in trgovce z ljudmi," je dodal.

Kritiki: Poljska širi val nestrpnosti

Italija, Grčija, Nemčija in Švedska so odločitev Poljske in Madžarske ostro obsodile. Kritiki poljski vladi očitajo, da po Evropi širi val nestrpnosti proti prebežnikom z namenom, da bi skrčila svojo odgovornost.

Evropska komisija je napovedala, da bo v prihodnjem mesecu preučila možne zakonske ukrepe proti Poljski in Madžarski. Nemški notranji minister Thomas de Maziere upa na napredek do junija. "Osredotočiti bi se morali na zadeve, pri katerih je lažje doseči dogovore. To so učinkovitejše obravnave, hitrejše vračanje ter izogibanje sekundarnim migracijam," je povedal v Bruslju in dodal, da bo premeščanje lažje uskladiti, ko bodo sklenjeni sporazumi na ostalih naštetih področjih.

