Poljska se uklanja Sodišču EU-ja in odpravlja prisilno upokojevanje sodnikov

Tretjina vseh vrhovnih sodnikov se je vrnila na delo

21. november 2018 ob 21:07

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Poljska parlament je po oktobrski odločitvi Sodišča EU-ja, da mora država odpraviti prisilno upokojevanje, podprl osnutek zakona, ki okoli 20 upokojenih sodnikov vrača na delo.

Sodišče v Luksemburgu je 19. oktobra izdalo začasno odredbo, s katero so terjali takojšnjo ustavitev prisilnega upokojevanja sodnikov vrhovnega sodišča in njihovo vrnitev na delo. Poljska je sicer več kot 20 sodnikov, ki so jih upokojili, kmalu po odločitvi sodišča poklicala nazaj na delovna mesta.

Postopek proti Poljski je zaradi aprila letos uveljavljenega zakona, ki znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let, pred Sodiščem EU-ja septembra sprožila Evropska komisija.

Z zakonom je Poljska po navedbah Bruslju kršila temeljne demokratične vrednote, še posebej načelo neodvisnosti sodstva, saj je vlada v Varšavi z zakonom v pokoj prisilno poslala več kot tretjino vseh sodnikov vrhovnega sodišča, med njimi tudi predsednico Malgorzato Gersdorf. Ta je vlado zaradi pravosodnih reform obtožila "državnega udara na pravosodje".

Poslanci spodnjega doma parlamenta so zakon, ki ga je predložila vladajoča stranka za Pravičnost in razvoj (PiS), že sprejeli. V 460-članskem parlamentu, v katerem ima večino PiS, je bil sprejet z 215 glasovi za, 161 proti in 24 vzdržanimi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Hiter sprejem zakona za izogib denarni kazni

Pomočnik predsednika Andrzej Dera je za poljske medije povedal, da je bil neobičajno hiter sprejem zakona rezultat dogovora vlade s Sodiščem EU-ja, da bi se Poljska izognila plačilu denarne kazni. Sodišče v Luksemburgu, ki mora končno odločitev glede primera šele sprejeti, bi namreč Poljski zaradi kršitve prava EU-ja lahko naložilo tudi denarno kazen.

Novi zakon bo stopil v veljavo, ko ga bo potrdil še zgornji dom parlamenta in podpisal predsednik države Andrzej Duda. Pravni strokovnjaki sicer menijo, da sprejem zakona sploh ni bil potreben, saj je sporni zakon o upokojitvi sodnikov razveljavila že odločitev Sodišča EU-ja.

Timmermans poziva k dialogu

Poročilo o novih ukrepih je Varšava že v začetku tega tedna predložila tudi Bruslju. Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je Varšavo v torek pozval, naj čim prej začne pogovore z Brusljem.

Evropska komisija že od leta 2016 kritizira reformiranje pravosodja na Poljskem, decembra lani je po dveh letih neplodnega dialoga predlagala tudi sprožitev sedmega člena pogodbe EU-ja, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici, ki krši temeljna evropska načela.

J. R.