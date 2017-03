Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Za promocijo in delo na področju varovanja človekovih pravic in človečnosti naša skupna povezava vsako leto podeljuje več nagrad. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Pomen nagrad in vrednot Evropske unije

Tretja tekmovalna oddaja drugega kroga

8. marec 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

V Evropski uniji že več kot petdeset let vladajo mir, stabilnost in blaginja, dvignil se je življenjski standard in uvedena je bila skupna evropska valuta evro. Evropska unija je leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za svoja prizadevanja za mir, spravo, demokracijo in človekove pravice v Evropi.

Eden glavnih ciljev EU-ja je uveljavljanje človekovih pravic, in sicer v državah članicah in drugod po svetu. Človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in spoštovanje človekovih pravic so temeljne vrednote EU-ja. Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe leta 2009 so te vrednote zapisane v enotnem dokumentu: Listini Evropske unije o temeljnih pravicah. Listina je pravno zavezujoča za institucije EU-ja in njene države članice, kadar uporabljajo zakonodajo EU.

Za promocijo in delo na področju varovanja človekovih pravih in človečnosti naša skupna povezava vsako leto podeljuje tudi več nagrad, ki so simbolne narave in prejemniku prinašajo veliko čast, spodbujajo evropske vrednote in nagrajujejo prizadevanja za združevanje in tesnejše povezovanje Evrope: nagrada Saharova, nagrada Karla Velikega in državljan Evrope. A svet se je znašel v časih, ki prinašajo vedno več izzivov, vedno bolj v ospredje prihajajo nacionalne in ne povezovalne politike, tako da je smisel obstoja tovrstnih nagrad simbolično danes bolj pomemben kot kadarkoli do zdaj.

Po oddaji bo na mobilni aplikaciji Gymnasnium.eu odprta debata o temi oddaje, ki daje prostor tudi drugim mladim, da povedo svoja razmišljanja in tako sooblikujejo javni diskurz o evropskih temah in politikah.

V tretji oddaji drugega kroga projekta Gymnasium.eu bomo z dijaki Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer in dijaki Gimnazije Novo mesto pod drobnogled vzeli stanje duha, ki se je začelo pojavljati v Evropski uniji, in se vprašali, ali so danes še vedno pomembne vrednote, na podlagi katerih so se evropske države združile v unijo. Iskali bomo izzive, ki Evropo čakajo na področju vrednot, in možnosti za sožitje med vsemi narodi. Izpostavili bomo tudi misel, ali moramo za spoštovanje človekovih pravic in človečnosti res podeljevati nagrade in zakaj upoštevanje teh nekdaj samoumevnih vrednot postaja tako zapleteno. V našem pogovoru bosta iz Evropskega parlamenta sodelovala tudi slovenska evropska poslanca Patricija Šulin in Lojze Peterle.

Aleš Ogrin, Prvi program Radia Slovenija