Poudarki Neplačano delo od doma kot neplačane nadure Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija je simbolična. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poziv k "primernemu plačilu" za delo od doma

ILO in Erurofound pozivata

19. februar 2017 ob 10:56

Ženeva/Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Organa ZN-a in EU-ja za delo sta vlade posameznih držav pozvala, naj podjetja prisilijo v primerno plačilo za delo od doma zunaj rednega delovnega časa. Zaradi sodobnih mobilnih pametnih naprav je pojav vse bolj razširjen.

Kot sta v študiji ugotovili Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer Eurofound ter Mednarodna organizacija za delo (ILO), ki deluje v okviru ZN-a, dodatno delo od doma pogosto predstavlja neplačane nadure.

Od 15 držav, vključenih v raziskavo, organizaciji izpostavljata Veliko Britanijo, kjer ostane neplačanih 80 odstotkov od doma opravljenih nadur. Položaj je še slabši v Indiji, kjer ta delež znaša 96 odstotkov, študijo povzema nemška tiskovna agencija DPA.

Zabrisana meja med delom, zasebnostjo

Delo od doma lahko povzroči tudi več stresa in konflikte v zasebnem življenju, saj meja med delom in zasebnostjo pogosto postane zabrisana. Hkrati pa so delavci pri delu od doma bolj produktivni, navaja študija, ki se sklicuje na različne raziskave iz Argentine, Brazilije, Indije, Japonske, ZDA in EU-ja.

Kljub vsem negativnim vidikom večji delež delavcev od doma v splošnem prispeva k večji prilagodljivosti delovnega časa ter boljši uravnoteženosti razmerja med delom in prostim časom. Pomembno pa je, da so dodatne ure, opravljene od doma, plačane kot vse druge nadure, izpostavljata organizaciji.

Francozi zakonsko uredili področje

Ena izmed držav, ki se je tega področja že lotila urejati tudi zakonsko, je Francija. Tam je z novim letom začelo veljati določilo, ki zaposlenim v podjetjih z več kot 50 delavci daje pravico, da po koncu delovnika izklopijo komunikacijske naprave oziroma ignorirajo službene telefonske klice in elektronsko pošto. Podrobnosti izvajanja zakona bodo stvar dogovora med delodajalci in zastopniki delavcev.

Al. Ma.