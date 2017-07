Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.2 od 5 glasov Ocenite to novico! Evropsko sodišče je razsojalo v primerih beguncev iz Sirije in Afganistana, ki so najprej vložili prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji oz. Avstriji. Tja so prišli z organiziranim prevoz s hrvaško srbske meje. Foto: BoBo Sodišče EU-ja meni, da so ne glede na izredne okoliščine, prosilci za azil nezakonito prečkali zunanjo mejo Hrvaške. Foto: EPA Sorodne novice "Prošnje za azil morajo reševati države, v katerih so bile prošnje vložene" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sodišče EU-ja: Med begunskim valom bi morala prošnje za azil sprejemati Hrvaška

Sodba sodišča EU-ja glede poizvedbe slovenskega vrhovnega sodišča

26. julij 2017 ob 11:55,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 11:58

Luksemburg - MMC RTV SLO

Evropsko sodišče je odločilo, da Dublinska uredba, ki določa, da prosilci za azil prošnje vložijo v prvi državi članici, v katero vstopijo, velja tudi v t.i. izjemnih okoliščinah. V primeru begunskega vala preko Slovenije je bila to Hrvaška.

Evropsko sodišče je razsojalo v primerih beguncev iz Sirije in Afganistana, ki so najprej vložili prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji oz. Avstriji. Tja so prišli z organiziranim prevoz s hrvaško srbske meje.

Sirski državljan je februarja 2016 v Sloveniji vložil prošnjo za mednarodno zaščito. Pristojni slovenski organi pa so menili, da je za obravnavo njegove prošnje odgovorna Hrvaška, saj je nezakonito vstopil na Hrvaško.

V skladu s t. i. dublinsko uredbo je za obravnavo prošnje za mednarodno zaščito pristojna država, v kateri so prosilci za azil prvič vstopili na ozemlje unije. Država prvega vstopa v EU-ja je bila v času begunskega vala v večini primerov Grčija, a ker so v njej obstajale "sistemske pomanjkljivosti v zvezi z azilnim postopkom", bi bila glede na veljavna pravila za obravnavo prošenj pristojna Hrvaška.

Nezakonito prečkanje zunanje meje EU-ja

Sirec je nato odločitev slovenskih organov izpodbijal, češ, da meje ni prečkal nezakonito. Slovensko vrhovno sodišče pa je za mnenje v tem primeru zaprosilo Sodišče EU-ja, ki je po poročanju BBC-ja, razsodilo, da je bila Hrvaška odgovorna za obravnavanje prošenj za mednarodno zaščito oseb, ki so množično prečkale njeno mejo med begunsko krizo v letih 2015 in 2016. Sodišče EU-ja namreč meni, da so ne glede na izredne okoliščine, prosilci za azil nezakonito prečkali zunanjo mejo Hrvaške.

Glede možnosti članic EU-ja, da dovolijo vstop iz humanitarnih razlogov, je sodišče EU-ja poudarilo, da po schengenskem zakoniku tako dovoljenje velja le za ozemlje omenjene države in ne za druge članice.

Drugačno mnenje pravobranilke

Sodba sodišča je EU je povsem drugačna, kot je bilo mnenje generalne pravobranilke na sodišču EU-ja Eleanor Sharpston, ki je v začetku junija podala mnenje, da so bile v izjemnih okoliščinah begunskega vala leta 2015 za obravnavo prošenj za mednarodno zaščito odgovorne države članice, v katerih so bile prošnje najprej vložene.

Poudarila je, da v uredbo ni bilo vključeno nobeno posebno merilo, ki bi se nanašalo na položaj, kakršen je nastal leta 2015, ko je več kot milijon oseb - beguncev, razseljenih oseb in drugih migrantov - prek Zahodnega Balkana vstopilo v Evropsko unijo.

Če bi bile namreč obmejne države članice, kot je Hrvaška, odgovorne za sprejemanje in obravnavanje tako velikega števila prosilcev za azil, obstaja resno tveganje, da te preprosto ne bi bile sposobne obvladovati položaja, meni generalna pravobranilka. "To bi lahko države članice postavilo v položaj, v katerem ne bodo mogle izpolnjevati svojih obveznosti, ki jih imajo po pravu unije in mednarodnem pravu," je zapisala.

