Ste povprečen prebivalec Evrope? Preverite v infografiki.

Ob dnevu Evrope

9. maj 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Ob dnevu Evrope je evropski statistični urad Eurostat predstavil podatke o profilu povprečnega prebivalca in prebivalke Evrope. Ustrezate opisu?

Povprečen Evropejec je star 41,2 leta, Evropejka pa 44,1 leta. Imata srednješolsko izobrazbo in živita v lastni hiši, dnevno pa uporabljata internet. Pričakujeta lahko, da bo on doživel 77,9 leta in ona 83,3 leta.

Tako moški kot ženske v Evropi znajo en tuji jezik. Oba sta zaposlena za poln delovni čas, pri čemer moški delajo 42,3 ure tedensko, ženske pa 40 ur. Povprečni Evropejec je tudi bolje plačan od svoje kolegice, saj na uro zasluži 16,8 evra, medtem ko ona dobi le 13,8 evra.

Povprečni Evropejci si tudi najmanj enkrat letno privoščijo izlet oz. počitnice, vsak dan pojedo od ene do štirih porcij sadja ali zelenjave, na leto pa oba proizvedeta 480 kilogramov odpadkov.

