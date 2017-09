Trgovinski sporazum CETA je začel "začasno" veljati

Sporazum je že ratificiralo šest držav članic EU-ja

21. september 2017 ob 12:36

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Trgovinski sporazum EU in Kanade, znan pod kratico CETA, je začasno stopil v veljavo. V celoti bo veljal, ko ga bodo ratificirale vse članice EU-ja. Datum do kdaj morajo to storiti, ni določen.

Evropska komisija navaja, da bo gospodarski in trgovinski sporazum EU in Kanade CETA evropskim podjetjem prihranil 590 milijonov evrov letno, saj odpravlja 98 odstotkov dajatev na proizvode, ki jih EU izmenja s Kanado, ter zagotavlja ugoden dostop do javnih naročil v Kanadi.

CETA naj bi po navedbah komisije predvsem koristila malim podjetjem, ki si zaradi upravnih bremen, kot so dvojno testiranje proizvodov, dolgi carinski postopki ali visoki pravni stroški, najtežje privoščijo izvoz v Kanado.

Nove priložnosti naj bi ponudila tudi evropskim kmetom in proizvajalcem hrane, obenem pa popolnoma zaščitila občutljive sektorje EU-ja. Sporazum ščiti 143 kakovostnih prehrambenih proizvodov in pijač z geografsko označbo EU v Kanadi.

Evropskim potrošnikom naj bi CETA omogočila večjo izbiro, obenem pa naj bi ohranila evropske standarde. Trg EU bo namreč odprt samo za proizvode in storitve, ki v celoti izpolnjujejo vse predpise EU-ja. Prav tako, navaja komisija, ne spreminja načina, kako EU ureja varnost hrane. Kar velja tudi za kočljivo vprašanje gensko spremenjenih proizvodov in prepoved hormonsko obdelanega govejega mesa, poudarjajo v komisiji.

Dvomi nevladnih organizacij

Številne nevladne organizacije se ne strinjajo z navedbami komisije. Greenpeace opozoril,da ima Kanada šibkejše standarde hrane, njihovo kmetijstvo je močno odvisno od kemikalij in gensko spremenjenih organizmov.

"CETA je orodje severnoameriških korporacij za oslabitev evropskih standardov glede rastnih hormonov, kemičnega pranja, gensko spremenjenih organizmov, kloniranja živali in označevanja države porekla. Kar do zdaj še niso dosegli preko svetovne trgovinske organizacije, zdaj lahko začnejo spodkopavati prek sporazuma CETA," je po navedbah Euroactiva povedal Kees Kodde iz Greenpeacea.

Kritični so tudi v slovenski Umanoteri, kjer poudarjajo, da določbe sporazuma, ki so začele veljati, prinašajo številna tveganja za varnost in kakovost prehrane, varovanje okolja in javne storitve ter ogrožajo samo zakonodajno funkcijo države.

Ob tem tudi opozarjajo, da slovenska vlada še ni izpolnila svoje zaveze do državnega zbora, nevladnih organizacij, sindikatov in Zveze potrošnikov Slovenije in zaprosila Sodišča EU za mnenje o skladnosti sistema reševanja sporov s pravom EU-ja.

Ratifikacija v šestih državah

Sporazum CETA je v državnih parlamentih ratificiralo že šestih članic EU-ja in sicer Latvija, Danska, Španija, Hrvaška, Malta in Portugalska. Vse države pa sporazumu niso preveč naklonjene. Belgijska vlada je tako 6. Septembra naslovila na Sodišče Evropske unije (SES) zahtevo, da naj oceni veljavnost arbitražnega postopka CETA po evropskem pravu. Francija pa ocenjuje vplive sporazuma CETA na okolje in zdravje.

O tem, kdaj bo končana ratifikacija v vseh članicah, v Bruslju ne želijo ugibati. Časovnih omejitev, do kdaj morajo parlamenti držav članic glasovati o sporazumu ni. Trgovinski sporazum EU z Južno Korejo so denimo nacionalne vlade ratificirale kar štiri leta in pol. Večina sporazuma pa medtem že začela veljati.

G. C.