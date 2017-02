V Evropskem parlamentu glasovali za Ceto

Potrditi jo bodo morali še nacionalni in regionalni parlamenti članic

15. februar 2017 ob 12:37

Strasbourg - MMC RTV SLO/STA

Evropski parlament je na plenarnem zasedanju v Strasbourgu potrdil celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado (Ceta).

Ceta bo s tem stopila v začasno rabo, dokončno pa jo bodo morali potrditi še nacionalni in regionalni parlamenti držav članic Unije. Za je glasovalo 408 poslancev Evropskega parlamenta, proti jih je bilo 254, 33 pa se jih je pri glasovanju vzdržalo.

V razpravi pred glasovanjem je evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström poudarila, da bodo imeli od Cete koristi tako državljani kot tudi podjetja. "Ceta je zelo napreden sporazum z naprednim partnerjem," je dejala in zagotovila, da sporazum ne znižuje standardov in z ničemer ne spodkopava pravice vlad, da urejajo zakonodajo v interesu državljanov.

Ceto podpisali lani oktobra

Pogajanja o Ceti so se začela na vrhu EU-ja in Kanade v Pragi maja 2009, končala pa so se v Ottawi septembra 2014. EU in Kanada sta sporazum, po veliki negotovosti zaradi nasprotovanja javnosti in predvsem pomislekov belgijske regije Valonija, podpisali konec lanskega oktobra.

Ceta je t. i. mešani sporazum, kar pomeni, da si pristojnost nad njegovo vsebino delijo Bruselj ter države članice. Tako bo po potrditvi v Evropskem parlamentu v veljavo stopil le tisti del sporazuma, ki je v izključni pristojnosti EU-ja. Za dokončen vstop v veljavo pa bodo Ceto morali ratificirati še nacionalni in regionalni parlamenti članic unije.

Z uveljavitvijo Cete bo odpravljenih več kot 99 odstotkov carin v trgovini med EU-jem in Kanado. Njuna trgovina naj bi se povečala za 12 milijard evrov letno, Ceta pa naj bi tudi spodbudila rast in povečala število novih delovnih mest na obeh straneh Atlantika.

T. J.