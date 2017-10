V EU-ju pije alkohol in kadi še vedno veliko več moških kot žensk

Statistični portret Življenje žensk in moških v EU-ju

29. oktober 2017 ob 15:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kot kažejo podatki Eurostata, so pri porabi alkohola in cigaret ali sadja in zelenjave velike razlike med ženskami in moškimi ter tudi med posameznimi državami članicami.

V EU-ju pije alkoholne pijače vsak teden večji delež moških kot žensk, in sicer 38 odstotkov moških, starih 18 let in več, ter 23 odstotkov žensk. Med državami članicami so se deleži moških gibali med 21 odstotki v Latviji in 52 odstotki v Združenem kraljestvu, žensk pa med petimi odstotki v Romuniji in 40 odstotki v Združenem kraljestvu, kažejo podatki digitalne publikacije Eurostata Življenje žensk in moških v Evropi.

Dnevno kadi 24 odstotkov moških in 16 odstotkov žensk. Delež za moške se je gibal med desetimi odstotki na Švedskem in 40 odstotki na Cipru, za ženske pa med devetimi odstotki v Romuniji in 23 odstotki v Avstriji.

Sadje, zelenjava in telesna aktivnost

Za razliko od alkohola in kajenja je redno uživanje sadja in zelenjave pomembno za zdravo in uravnoteženo prehrano. Leta 2014 je v EU uživalo sadje in zelenjavo (od ene do štirih porcij na dan) 49 odstotkov moških in 54 odstotkov žensk. Najvišji odstotek moških in žensk, ki uživajo sadje in zelenjavo, je v Belgiji, najnižji pa na Nizozemskem.

Druga sestavina zdravega življenja je redna telesna aktivnost. Leta 2014 je v EU porabilo vsaj 150 minut na teden za športne aktivnosti in telesne aktivnosti, ki niso povezane z delom, 36 odstotkov moških in 26 odstotkov žensk. Največ moških, 55 odstotkov, se je gibalo na Finskem, najmanj pa v Romuniji, in sicer 14 odstotkov. Tu je tudi najnižji delež žensk, ki so redno telesno aktivne, in sicer le štiri odstotke, največ pa jih je na Danskem, 57 odstotkov.

Več debelih moških

Vsi omenjeni dejavniki vplivajo na težo. Tako je bilo leta 2014 v EU pretežkih 57 odstotkov moških, žensk s preveliko težo je bilo 44 odstotkov. Delež za moške se je gibal med 52 odstotki na Nizozemskem in 66 odstotki na Hrvaškem, za ženske pa med 35 odstotki v Italiji in 54 odstotki na Malti.

Podatki so del digitalne publikacije Eurostata z naslovom Življenje žensk in moških v Evropi. Cilj statističnega portreta je primerjati moške in ženske v njihovem vsakodnevnem življenju.

Zaradi raka in kapi umre več moških

Med najpogostejšimi vzroki smrti v EU tako za ženske kot za moške so rak ter srčne in možganske bolezni, kot sta srčna in možganska kap. V EU je v letu 2014 zaradi raka umrlo 349 moških in 201 ženska na 100.000 ljudi, zaradi srčnih bolezni 171 moških in 94 žensk, zaradi možganskih bolezni pa 93 moških in 79 žensk, kažejo podatki Eurostata.

Na to, kako ljudje dojemajo svoje zdravje, vplivajo številni dejavniki, vključno z okoljskimi, kulturnimi in družbenoekonomski razmerami. Ni presenetljivo, da starejši ko so ljudje, slabše mnenje imajo o svojem zdravju, to pa velja tako za ženske kot za moške.

Koliko ljudi misli, da so dobrega zdravja?

Če pogledamo različne starostne skupine, opazimo, da je bilo leta 2014 v EU 86 odstotkov žensk in 87 odstotkov moških, starih od 16 do 44 let, ki so menili, da so dobrega zdravja. Delež se je zmanjšal na 61 odstotkov za ženske in 65 odstotkov za moške, stare od 45 do 64 let, in na 35 odstotkov za ženske in 41 odstotkov za moške, stare 65 let in več.

V skoraj vseh državah članicah EU je delež moških, ki menijo, da so dobrega zdravja, večji kot delež žensk, razlika pa se povečuje s starostjo.

G. K.