VB: Kriminalisti preiskujejo financerja kampanje za brexit

Aaron Banks pod drobnogledom

1. november 2018 ob 16:29

London - MMC RTV SLO

Oddelek britanske policije za organizirani kriminal (NCA) je odprl preiskavo poslovneža Arrona Banksa, ki je bil glavni pobudnik in financer kampanje Leave.EU.

V preiskavi se bodo med drugim osredotočili na domnevne kršitve volilne zakonodaje.

Kriminalisti so uvedli preiskavo po priporočilu volilne komisije. NCA se bo osredotočil na Banksa in njegovo podjetje Better for the Country (BFTC) ter kampanjo Leave.EU. Pod drobnogledom preiskovalcev bo tudi vodja Leave.EU Elizabeth Bilney.

Državna volilna komisija se je v svoji preiskavi osredotočila na dva milijona funtov (2,3 milijona evrov), ki so jih Banks in dve njegovi zavarovalnici posodili BFTC-ju, in na šest milijonov funtov, ki jih je Banks v imenu Leave.EU posodil BFTC-ju.

Večkrat pod drobnogledom

Del tega denarja (2,9 milijona funtov) so porabili za kritje stroškov referenduma v imenu Leave.EU in donacije drugim organizacijam, ki so podpirale izstop Velike Britanije iz Evropske unije, so sporočili iz volilne komisije. Domnevajo, da Banks ni bil resnični vir osmih milijonov funtov, ki jih je posodil BFTC-ju.

Banks je bil zaradi kampanje za brexit že večkrat pod drobnogledom oblasti. Med drugim mu je volilna komisija zaradi zaradi nedovoljenega financiranja kampanje naložila kazen 70.000 funtov.

Britanci so junija 2016 na referendumu z 52 odstotki glasov podprli odhod Otoka iz EU-ja. Vsi organizatorji referendumske kampanje so takrat zagotovili, da so se držali pravilnika glede financiranja.

K. S.