Večina držav EU-ja ima premalo učiteljev, Slovenija jih ima preveč

OECD: Učiteljski poklic manj privlačen tudi zaradi plače

22. februar 2018 ob 17:57

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V večini držav Evropske unije se že spoprijemajo s pomanjkanjem učiteljev ali pa jih to še čaka, vendar pa številne države še vedno nimajo pripravljenih ustreznih ukrepov. Slovenije ni med njimi, temveč ima nasprotno: preveč učiteljev.

Največ učiteljev primanjkuje pri tehničnih predmetih, kot sta matematika in fizika. Skrb vzbujajoče je tudi, da so učitelji vse starejši, pada pa tudi vpis na pedagoške fakultete, kaže poročilo o pedagoških poklicnih poteh, ki ga je pripravila evropska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju Eurydice.

Slovenija je v poročilu omenjena kot država, kjer ni pomanjkanja učiteljev, država se spoprijema s presežkom števila učiteljev, med omenjenimi razlogi za to pa so starajoče se prebivalstvo, gospodarska kriza in varčevalni ukrepi.

Evropska komisija je lani maja sprejela posebno poročilo, v katerem je na ravni EU-ja predlagala ukrepe za pomoč državam članicam pri reformah izobraževanja, o pomanjkanju učiteljev pa so pred mesecem dni na prvem evropskem vrhu o izobraževanju spregovorili tudi evropski ministri za izobraževanje. Ti so podprli prizadevanja, da je treba v EU-ju razviti skupni program za modernizacijo izobraževanja in učiteljem ponuditi boljšo oporo.

Na padanje zanimanja za učiteljski poklic je v lanskem zborniku kazalnikov v izobraževanju opozoril tudi OECD, med razlogi za to pa so tudi plače učiteljev, ki so nižje od plač zaposlenih, ki imajo primerljivo izobrazbo.

K. T.