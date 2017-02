Podjetja se iz Velike Britanije selijo na Irsko

Nemška centralna banka: Ne bomo dovolili slamnatih podjetij

25. februar 2017 ob 11:04

London - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Po junijskem referendumu, na katerem so britanski volivci podprli brexit, se je 100.000 podjetij iz Velike Britanije odločilo za registracijo na Irskem. Glavni razlog naj bi bil izogibanje škode, ki bi nastala ob najslabšem morebitnem scenariju glede izhoda.

Podatke o povečanju registracij na Irskem je razkrila organizacija, ki pokriva severnoirsko predelovalno industrijo Manufacturing Northern Ireland. Kot poroča EU observer, pa ni jasno, koliko britanskih podjetij je bilo na Irskem registriranih pred izglasovanjem brexita. Na Otoku je bilo sicer leta 2015 registriranih 3,46 milijona podjetij.

Nemška centralna banka: Ne bomo dovolili slamnatih podjetij

Medtem je nemška centralna banka Bundesbank v petek opozorila, da morajo banke s sedežem v Veliki Britaniji, ki bodo želele po brexitu delovati v državah EU-ja, v teh izvajati dejanske posle, ne zgolj "navideznih." Član nadzornega sveta Bundesbanka Andreas Dombret, ki je zadolžen za nadzor, je banke opozoril, naj ne poskušajo pretentati regulatorjev, ko iščejo nove možnosti ohranjanja dostopa do trgov EU-ja, potem ko bo realiziran brexit.

"Ne bomo dovolili nikakršnih slamnatih podjetij (op. v državah članicah), medtem ko bi se dejanski posli izvajali v Londonu," je Dombret dejal na konferenci v Londonu. "Banke pozivam, naj ne zapravljajo časa z iskanjem strategij, kako obiti pravila," je dejal in med možnimi nedovoljenimi "kreativnimi rešitvami" omenil prakso "fly-and-drive" , ko bankirji dnevno letijo iz Londona v države EU-ja.

V skladu z evropskimi pravili lahko banke, ki imajo licenco za poslovanje v eni državi članici EU-ja, pravico, da lahko storitve nudijo v vseh državah zveze, toda možnosti, da bi banke s sedežem v Veliki Britaniji dobile tovrsten dostop, ne da bi dejansko prenesle operativo, so ničelne, je dejal uradnik nemške centralne banke. "Vse kaže, da se bo končalo obdobje, ko je finančna industrija uporabljala London kot izhodiščno točko za Evropo."

Po Dombretovih napovedih bodo banke v Londonu odločitev, ali bodo prenesle nekatere svoje dejavnosti, sprejel v prvi polovici letošnjega leta. "Pričakujem, da bo London ostal vplivno svetovno finančno središče," je dejal. "Hkrati pa pričakujem, da bo del deležnikov s sedežem v Veliki Britaniji vsak nekaj poslovnih enot preselilo, da bi se zavarovale pred vsemi mogočimi izidi pogajanj o brexitu."

Banki UBS in HSBC sta že napovedali, da bosta po brexitu preselili okoli 1.000 delovnih mest iz Londona. Na vprašanje, ali posamezne institucije po državah članicah EU-ja že ponujajo "popuste" in druge ugodnosti za banke, ki bi preselile svoje sedeže vanje, je Dombret dejal, da "sam nisem videl dokazov za to, se pa na trgih govori o tem. Kar želim, je, da so isti visoki standardi povsod. Nikomur ne bomo dajali nobenih popustov."

Kot je znano, naj bi London uradno sprožil postopek za izstop iz EU-ja prihodnji mesec. Britanska premierka Theresa May je napovedala "čisti brexit", torej popolno ločitev Otoka od struktur Evropske unije, vključno z izstopom z enotnega evropskega trga.

Dombret ob tem napoveduje, da se bodo banke prilagodile novim pogojem trgovanja, o katerih se bodo še pogajali, zato ne pričakuje povečanja tveganja za finančno stabilnost v EU-ju.

K. T.