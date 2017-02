Norvežani želijo biti vključeni v "ločitvene" pogovore Londona in Bruslja

Juncker: Britanci že vedo, da pri brexitu ne bo popustov

21. februar 2017 ob 16:23

Oslo/Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Norveška želi imeti možnost, da se vključi v pogovore med Veliko Britanijo in Evropsko unijo o novem odnosu med njima. Medtem je predsednik Evropske komisije Jean-Claude-Juncker opomnil, da bo Velika Britanija za brexit plačala "zasoljeno ceno."

"Radi bi imeli možnost, da smo vključeni v dogovore med EU-jem in Veliko Britanijo, kar se tiče notranjega trga, tako glede začasnih kot trajnih dogovorov," je v govoru veleposlanikom držav EU-ja v Oslu dejal norveški minister za EGP in Evropsko unijo Frank Bakke-Jensen.

Norveška ni članica Evropske unije in za dostop do enotnega evropskega trga plačuje v skladu z sporazumom o evropskem gospodarskem prostoru (EGP) iz leta 1994, po katerem določbe EU-ja o njenem notranjem trgu veljajo tudi za več držav Evropskega združenja za prosto trgovino (Efta). Poleg Norveške so to še Islandija in Liechtenstein, ne pa tudi Švica, ki je članica Efte, ne pa tudi EGP-ja.

"Zadovoljen sem nad pripravljenostjo za tesna posvetovanja z nami, kar se tiče prihajajočih pogajanj o notranjem trgu," je dejal in potrdil bilateralne pogovore Osla in Londona. "Pripravljeni smo na pogajanja o našem sodelovanju v prihodnosti ob novih pogojih, takoj ko nam bo situacija to dovoljevala," je še dejal norveški minister.

Norveške oblasti so avgusta dejale, da bi utegnilo miniti še kar nekaj časa, preden bo dogovorjen nov trgovinski sporazum med Veliko Britanijo in Norveško in posvarile, da mogoče še ne bo pripravljen do trenutka, ko bo Velika Britanija dejansko res zapustila Evropsko unijo.

Juncker: Britanci vedo, da brexit ne bo zastonj

Jean-Claude Juncker je v nagovoru belgijskim poslancem dejal, da bodo pogajanja o novem odnosu trajal več let. "To bodo težka pogajanja in trajalo bo več let, da se bomo dogovorili o pogojih izstopa ter prihodnji arhitekturi odnosov med Veliko Britanijo in Evropsko unijo," je v enournem nagovoru poudaril nekdanji luksemburški premier in opomnil, da Britanci že vedo, da pri tem ne bo popustov oz. da brexit ne bo zastonj. Po njegovih besedah se od Britancev pričakuje, da bodo spoštovali zaveze, ki so jih dali.

Po navedbah nekaterih virov bi lahko London v zvezi z deležem odprti obveznosti unije dobil račun v višini do 60 milijard evrov. Bruselj sicer doslej v zvezi z brexitom ni omenjal nobene vsote. "To zadevo moramo rešiti, in sicer ne s srcem, polnim sovraštva, ampak ob zavedanju, da celina Britaniji veliko dolguje," je poudaril vodja komisije, in pri tem omenil vlogo nekdanjega britanskega premierja Winstona Churchilla. "Brez Churchilla ne bi bili, kjer smo, in tega ne smemo pozabiti. A tudi naivni ne smemo biti," je dejal.

