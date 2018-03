Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Psihoterapevti nam lahko pomagajo tudi preko spleta. Foto: Pixabay Dodaj v

Z evropskim denarjem do psihoterapije prek spleta

Vedno več ljudi se odloča za tovrstno pomoč

10. marec 2018 ob 10:48

Maribor - MMC RTV SLO

Ste že slišali za spletno mesto za spletne psihoterapevtske storitve, ki povezuje uporabnike in psihoterapevte? S pomočjo denarja iz evropskega kohezijskega sklada lahko uporabniki na spletnem mestu mojpsihoterapevt.si dobijo strokovno pomoč pri različnih vprašanjih in težavah.

Mateja Videčnik, partnerica v podjetju Talk Through, kjer skrbijo za spletno stran mojpsihoterapevt.si, pravi, da gre za inovativen projekt, ki je sofinanciran tudi od evropskega kohezijskega sklada. "Mi smo se prijavili na projekt slovenskega podjetniškega sklada, kjer smo v razpisu P2 pridobili sredstva od evropskega kohezijskega sklada. Gre za sredstva, ki pomagajo pri zagonu tehnološko inovativnih podjetij, ki so na začetku poti ter razvijajo produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo."

Evropska finančna soudeležba bo segala do 54 tisoč evrov, sicer pa spletna stran mojpsihoterapevt.si že deluje. To predstavlja sodobno pomoč, saj je na spletni strani zdaj predstavljenih že 12 certificiranih psihoterapevtov. "To pomeni, da lahko posameznik izbira med več različnimi strokovnjaki in se na zelo enostaven in prijazen način tudi poveže z njimi. Posledično jim lahko uporabnik pošlje povpraševanje oziroma se naroči na svetovanje oziroma psihoterapijo. Prednost je tudi ta, da omogočamo psihoterapijo v on-line okolju, se pravi po videoklicu," še dodaja Videčnikova.

Evropska komisija je digitalno agendo pred časom dodatno poudarila kot zelo pomembno in dodala, da je treba splet še bolje razvijati. Je potem lahko psihoterapija ena izmed dejavnosti, ki se lahko prek spleta tudi uspešno izvaja? Videčnikova je prepričana, da je to mogoče, in dodaja: "Naše izkušnje kažejo, da je to mogoče, saj je uporabnikov vedno več, ljudje se prijavljajo na tovrstno storitev, nato pa skupaj s psihoterapevtom presodijo, ali naj vse ure potekajo v on-line okolju ali pa se po potrebi tudi osebno srečajo. Opažamo, da je veliko obiska tudi iz tujine, se pravi Slovencev, ki živijo v tujini. Ti se obračajo na slovenske psihoterapevte, saj jim je ta storitev še posebej dobrodošla, ker poteka v domačem jeziku."

Pred uporabo portala lahko uporabniki preberejo vse ključne psihoterapevtove značilnosti, vidijo izkušnje in področja delovanja in preverijo, člani katerih strokovnih združenj so dani psihoterapevti.

