Za sedeža evropskih agencij se poteguje 23 mest

Slovenskih mest ni med kandidati

1. avgust 2017 ob 13:59

Bruselj - MMC RTV SLO/STA

Za sedeža Evropske agencije za zdravila (EMA) in Evropskega bančnega organa (EBA), ki se selita iz Londona, se je prijavilo 23 mest. Odločitev Evropske komisije bo znana novembra.

Za sedež EME je prispelo 19 prijav, za sedež EBE pa osem, so sporočili iz Evropskega sveta. Sedeža agencij se iz Londona selita zaradi odhoda Velike Britanije iz Evropske unije.

Za sedež agencije za zdravila se potegujejo Amsterdam, Atene, Barcelona, Bonn, Bratislava, Bruselj, Bukarešta, Koebenhavn, Dublin, Helsinki, Lille, Milano, Porto, Sofija, Stockholm, Malta, Dunaj, Varšava in Zagreb.

Za sedež bančnega organa, ki naj bi zagotavljal učinkovit nadzor in ureditev evropskega bančnega sektorja, pa so prijavljeni Bruselj, Dublin, Frankfurt, Pariz, Praga, Luxembourg, Dunaj in Varšava.

Prošnjo bo proučevala Evropska komisija

Evropska komisija bo proučila prispele prošnje, o novih lokacijah obeh sedežev se mora dogovoriti 27 preostalih članic EU-ja. Odločitev bo znana novembra. Rok za prijave se je iztekel v ponedeljek, Slovenija pa ne kandidira za nobenega od sedežev. Sedeža obeh agencij se bosta morala iz Londona preseliti zaradi izstopa Velike Britanije iz EU-ja.

EMA je odgovorna za znanstveno ovrednotenje, nadzor in varnost zdravil v EU-ju in je ključnega pomena za delovanje enotnega trga zdravil v EU-ju.

Prijave bodo proučili na podlagi šestih meril, o katerih so se dogovorile članice sedemindvajseterice, Evropska komisija pa jih bo ovrednotila do 30. septembra. O tem bodo oktobra razpravljali in novembra odločali ministri članic sedemindvajseterice.

J. R.