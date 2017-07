Britanska vlada predstavila predlog zakona za razveljavitev evropske zakonodaje

O zakonu bodo razpravljali jeseni

13. julij 2017 ob 18:44

London - MMC RTV SLO/STA

Britanska vlada je predstavila predlog zakona, s katerim bodo nadomestili akt iz leta 1972 o evropski zakonodaji. Velika Britanija bo z zakonom končala nadvlado prava Evropske unije.

Britanski minister za brexit David Davis je ob predstavitvi predloga zakona dejal, da morajo poslanci glede brexita delati skupaj, piše britanski BBC.

"Je ena najpomembnejših zakonodaj, ki bodo kadar koli obravnavane v parlamentu in velik mejnik v procesu izstopa iz Evropske unije," je dejal minister za brexit in dodal, da zakon dovoljuje, da Velika Britanija zapusti EU "z maksimalno gotovostjo, kontinuiteto in nadzorom".

Tako imenovani veliki zakon o razveljavitvi je osrednja tema vladnega programa premierke Therese May. Gre za razveljavitev zakona iz leta 1972, na podlagi katerega je v državi začela veljati evropska zakonodaja.

Hkrati bo nov zakon približno 12.000 obstoječih evropskih uredb preoblikoval v nacionalno zakonodajo.

O njem bodo v parlamentu predvidoma razpravljali šele jeseni, sprejeti pa ga morajo do izstopa Velike Britanije iz unije, predvidoma marca 2019.

Opozicija kritična do predloga

Davis je dejal, da bo sodeloval z vsemi, da zagotovi uspeh, vendar je bila opozicija kritična do predloga.

Vodja liberalnih demokratov Tim Farron je vladi dejal, da če se jim je zdel zakon o brexitu težak, potem bo nova zakonodaja pekel. Vlada je imela namreč precej težav, da je skozi parlament spravila zakon o brexitu, ki je Mayevi omogočil sprožitev 50. člena lizbonske pogodbe za izstop države iz unije.

Laburisti so napovedali, da bodo glasovali proti zakonodaji, če njihovi pozivi po spremembah zakona ne bodo deležni ustrezne obravnave.

SNP zahteva pojasnila za Škotsko

Tudi Škotska nacionalna stranka (SNP) je bila kritična do zakonodaje, po njihovem prepričanju morajo pojasniti, katere vrste pooblastila, ki jih bodo prevzeli od EU-ja, bodo dobili tudi na Škotskem, Severnem Irskem, Walesu in Angliji. Poslanec SNP-ja Ian Blackford je dejal, da bi morala britanska vlada zagotoviti, da bodo okrepili pooblastila posameznih delov države.

Vladajoči konservativci pri sprejetju zakonodaje sicer upe polagajo v severnoirske unioniste (DUP), s katerimi imajo sklenjen dogovor o podpori vlade.

Velika Britanija podala stališče glede jedrskih snovi

Vlada je objavila še druga stališča glede pomembnejših tem, potem ko jih je k temu pozval glavni pogajalec EU-ja za brexit Michel Barnier. Med drugim je podala svoje stališče glede obravnave jedrskih snovi, saj bo kraljestvo zapustilo Evropsko skupnost za jedrsko energijo, vendar želijo še naprej sodelovati z njo.

J. R.