15 podjetij se poteguje za pripravljalna dela na drugem tiru

Precej podjetij iz tujine

24. oktober 2017 ob 21:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Direkcija za infrastrukturo je v okviru razpisa za pripravljalna dela za drugi tir prejela 15 ponudb, vrednih od 14,5 do 22,5 milijona evrov. Za pregled in izbiro si bodo vzeli čas.

Skupno ponudbo za pripravljalna dela za drugi tir so oddala podjetja Grafist, JV Voc in CVP, in sicer v vrednosti 17,557 milijona evrov. Malenkost nižja je bila ponudba podjetja GP Krk, ki bi dela opravil za 17,752 milijona evrov.

V GH Holdingu in Asfalti Ptuj so dela pripravljeni opraviti za 17,83 milijona evrov, podjetje Aktor Technical Societe Anonyme iz Grčije pa je poslalo ponudbo za 21,19 milijona evrov.

Najnižjo ponudbo sta na razpisu oddala podjetji Kolektor CPG in Auroasfalt BiH, in sicer v vrednosti 14,48 milijona evrov. Skupna ponudba podjetij CPK, SZZGP in GGD je 20,93 milijona evrov, ponudba Kostaka 16,58 milijona evrov, Garnola in GVO Ljubljana pa 21,93 milijona evrov.

Podjetji Adriaing in Impresa Diconstro bi dela opravili za 18,04 milijona evrov, podjetji Godina in Prohaus Lj za 17,43 milijona evrov, Trgograd in AGM Nemec pa za 17,91 milijona evrov.

Podjetje CGP je oddalo ponudbo za 18,95 milijona evrov, Iskra pa za 17,97 milijona evrov. Podjetji JV IMP in Pondus bi dela opravili za 15,98 evra, najdražjo ponudbo pa je oddalo podjetje Mapri Proasfalt, in sicer za 22,51 milijona evrov.

Vzeli si bodo čas

Kot so pojasnili na direkciji, bodo vseh 15 ponudb zdaj podrobno proučili. Kdaj bodo končali, še ne morejo napovedati. Proces se lahko zavleče, sploh če bodo vložene kakšne zahteve za revizijo razpisne dokumentacije.

Izbrani izvajalec bo moral dostopne ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo. Projekt bo sofinanciran z evropskimi sredstvi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef). Vodja projekta in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben je večkrat ponovil, da nameravajo dela na terenu začeti novembra.

Razpis za pripravljalna dela je direkcija podaljšala. Prvi rok se je namreč iztekel 10. oktobra, a so z ministrstva za infrastrukturo tedaj sporočili, da je direkcija rok podaljšala na pobudo potencialnih ponudnikov. Ti so prošnje za podaljšanje argumentirali z obsežnostjo projektne dokumentacije in popisov del ter kompleksnostjo samega projekta.

Al. Ma.