25 milijonov za izvedbo javnih del, v katera bo vključenih 4.500 brezposelnih

Denar bo zagotovilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz proračuna

27. oktober 2017 ob 10:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za izvedbo javnih del bo prihodnje leto na voljo 25 milijonov evrov, javna dela pa bodo namenjena predvsem dolgotrajno brezposelnim, so sporočili z Zavoda RS-ja za zaposlovanje.

Posebne kvote sredstev bodo namenjene za izvedbo tistih programov javnih del, ki bodo namenjeni vključevanju dolgotrajno brezposelnih ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe, ter programov s področja kmetijstva, vzgoje, izobraževanja, športa, okolja, prostora, kulture in drugih programov javnih del, so zapisali na zavodu.

Kot so pojasnili na zavodu, se je v preteklosti način razporeditve sredstev, ki ga bodo uporabili tudi v prihodnjem letu, izkazal za uspešnega. Ugotovili so, da se je precej povečalo število vključenih ljudi z nižjo stopnjo izobrazbe, pa tudi tistih, ki so bili prijavljeni med brezposelne več kot dve leti.

Vključili bodo 4.500 brezposelnih

Prihodnje leto bo v javna dela vključenih približno 4.500 dolgotrajno brezposelnih ljudi. Javna dela bodo prednostno namenjena prav dolgotrajno brezposelnim, saj se njihov delež kljub postopnemu povečevanju gospodarske rasti in pozitivnim premikom na trgu dela povečuje.

"S posebno kvoto sredstev za programe te skupine želimo povečati njihov delež v skupnem številu vključenih v javna dela. S posebno kvoto sredstev za izvajanje socialnovarstvenih programov pa želimo upoštevati tudi potrebe najbolj ranljivih uporabnikov storitev na lokalni ravni, kot so invalidi, starejši, otroci in mladostniki," so še zapisali.

Sa. J.