Delodajalci želijo več prožnosti, sindikati svarijo vlado

Delodajalci so bolj molčeči

25. maj 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Socialni partnerji so znova začeli pogajanja o prenovi zakonov, ki se nanašajo na trg dela. Sindikati svarijo vlado, naj se ne postavi na stran delodajalcev, ti pa pravijo, da so predlogi na mizi premalo.



Socialni partnerji so opoldne znova sedli za pogajalsko mizo. Predstavniki sedmih reprezentativnih sindikalnih central pa so pred začetkom pogajanj na novinarski konferenci izrazili enotno stališče, da mora vlada v DZ poslati le tiste spremembe zakona o delovnih razmerjih, o urejanju trga dela in o inšpekciji dela, o katerih bodo socialni partnerji dosegli soglasje in se ne bo postavila na stran delodajalcev.

Sindikati namreč menijo, da izjave premierja Mira Cerarja z začetka meseca, kažejo prav na to. Cerar je izjavil, da od resorne ministrice pričakuje predloge, ki ne bodo dopadljivi le sindikatom, "kot se je v neki fazi dogajalo", ampak takšne, ki bodo v korist tako gospodarstva kot delavcev.

Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič sicer še ni želel napovedovati morebitnih ukrepov sindikatov v primeru, da bi šli naprej neusklajeni predlogi.

Pozdravljajo, da bi inšpektor lahko ustavil dejavnost

Sindikati se ne strinjajo z morebitno redefinicijo odpovednih razlogov - tega v zadnjih predlogih ministrstva sicer ni več -, pazljivi bodo tudi glede predlagane opredelitve sporazumnega prenehanja delovnega razmerja, pri čemer bi delavec dobil odpravnino, in sicer predvsem glede varovanih kategorij zaposlenih, kot so invalidi in starejši. Med za sindikate morebiti spornimi rešitvami je tudi sankcija izgube pravice do nadomestila za brezposelnost v celoti, če bi delavec zamudil s prijavo na zavod za zaposlovanje.

Pozdravljajo pa spremembe, s katerimi bi lahko delovna inšpekcija izdala odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti, če delodajalec ne bi izplačal plač, in predlog, da bi moral delodajalec delavcu, ki dela prek pogodbe civilnega prava, ima pa njegovo delo elemente delovnega razmerja, ponuditi pogodbo o zaposlitvi.

Daleč od pričakovanj delodajalcev

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole pa je glede pogajanj povedal, da se bodo skladno z dogovorom med socialnimi partnerji pogajali le o predlogih, ki jih je ministrstvo nazadnje dalo na mizo. "To je pa zelo daleč od pričakovanj naših članov," pravi Smole, ki meni, da je med predlogi sicer nekaj sprememb, ki bodo odpravile škodljive določbe za delodajalce, da pa ni mogoče govoriti o reformi. Pričakovali bi spremembe za večjo prožnost trga dela in določanja delovnega časa ter zagotavljanja primerno usposobljenih delavcev. "O teh temah pa nihče ne govori," je kritičen.



Tudi v Gospodarski zbornici Slovenije se udeležujejo pogajanj, izjav pa za zdaj ne dajejo.

A. Č.