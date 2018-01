Ameriški poslovnež le ni rešitelj Vinaga: kupnine ni od nikoder

Še četrti poskus prodaje je padel v vodo

13. januar 2018 ob 10:30

Maribor - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Stečajni upravitelj je v petek zaman čakal na slaba dva milijona evrov kupnine za mariborski Vinag - tri mesece od sklenitve pogodbe tako očitno ni bilo dovolj časa, da bi ameriški poslovnež slovenskih korenin, James Lukežič, zbral potreben denar.

Ko je po dveh letih in treh neuspešnih poskusih prodaje jeseni še kazalo, da bo Vinag vendarle dobil lastnika, se je spet zapletlo. Lukežič bi moral slaba dva milijona evrov nakazati v petek do 15. ure, a denarja ni bilo, čeprav mu je stečajni upravitelj rok podaljšal kar dvakrat. To niti ni presenečenje, saj je kupec iz Amerike, že varščino vplačal s pomočjo vlagateljev - pri tem naj bi mu pomagali Mariborčanka Stanislava Šmon, ki trenutno dela v ZN-u in s katero naj bi nameraval vlagati v obnovo vinogradov in kleti, ter dve slovenski podjetji - PCX Invest in Incertus.

Prvi rok za plačilo kupnine je bil pred dobrim mesecem

Stečajni upravitelj Vinaga Simon Prelogar je po opravljeni dražbi v začetku oktobra z Lukežičem podpisal 1,96 milijona evrov vredno kupoprodajno pogodbo, s katero se je kupec zavezal, da bo kupnino poravnal do 11. decembra. Že kmalu po dražbi so se pojavili dvomi o tem, ali bo to res storil, Prelogar pa mu je rok za plačilo kupnine, kot omenjeno, podaljšal dvakrat.

Prelogar bo tako zadržal tudi 180.000 evrov varščine za udeležbo na oktobrski dražbi in razpisal novo dražbo z izklicno ceno 1,8 milijona evrov in pod enakimi pogoji. "Ni nekaj spodbudnega, ker pač zdaj nastajajo stroški v stečaju, poleg tega pa zdaj bi bilo potrebno vinograde že obrezovati," po neuspešnem poskusu prodaje pravi Prelogar.

Perspektivo ima le zemlja

Za Vinag se niso potegovali v Ptujski kleti, čeprav imajo premoženje, ki je na prodaj, že dve leti v najemu. "Nismo pokrili vseh stroškov. Edino, kar ima dolgoročno perspektivo, je, če sem iskren, zemlja, torej vinogradi," pojasnjuje Vinko Mandl, direktor Ptujske kleti in dodaja, da je, če poznaš stanje v vinogradih, vsaka cena za nakup Vinaga previsoka.

Stečajnega upravitelja pa zdaj čaka tudi pogajanje z najemniki, ki se jim izteka pogodba.Ti so jasni, da pod dosedanjimi pogoji vinogradov pod Piramido ne bodo več obdelovali.

T. K. B., Ana Bučar (TV Slovenija)