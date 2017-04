Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 8 glasov Ocenite to novico! Apple je prvo tehnološko podjetje, ki je javno napovedalo takšen cilj. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Apple napoveduje: "nekega dne" bo uporabljal le reciklirane materiale

Cilja niso podrobneje opredelili

22. april 2017 ob 09:31

Cupertino - MMC RTV SLO/STA

Ameriški tehnološki velikan Apple si je zastavil cilj, da v svojih proizvodih "nekega dne" ne bo uporabljal nobenih novih surovin več.

Apple namerava vzpostaviti takšno dobaviteljsko verigo, ki mu bo omogočala proizvodnjo izdelkov le iz obnovljivih virov surovin ali iz recikliranih materialov, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. "Zveni noro, a za to si vztrajno prizadevamo," je zapisano v najnovejšem okoljskem poročilu družbe

Gre za dolgoročen cilj, ki ga koncern v poročilu sicer ni podrobneje opredelil, zapisal je le, da želi "nekega dne" povsem končati odvisnost od kovin, kot so aluminij, baker, cink in volfram, ter jih v svojih izdelkih uporabljati le še v reciklirani obliki.

Velika poraba redkih mineralov in kovin v industriji pametnih naprav

Predvsem hitro rastoči industriji pametnih naprav - samo lani so jih po vsem svetu prodali približno 1,5 milijarde - okoljevarstveniki očitajo, da uporabnike že po nekaj letih spodbuja k nakupu novih aparatov. V elektronskih napravah se uporabljajo tudi redke rudnine, ki se jih pridobiva v nevarnih in izkoriščevalskih razmerah.

Čeprav so se Apple in nekateri drugi veliki proizvajalci zavezali, da bodo te surovine uporabljali odgovorno, kritiki pravijo, da je pot nekaterih materialov težko spremljati.

Apple prav tako že več let spodbuja tudi uporabo obnovljivih virov energije. Kot je vodstvo zapisalo v okoljskem poročilu za leto 2017, naj bi na srednji rok 96 odstotkov potreb po energentih svojih podjetij zagotovili iz obnovljivih virov energije. Lani je bila ta številka za tri odstotne točke nižja.

