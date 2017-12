Aprila prihaja novo cestninjenje za tovornjake, registracija že mogoča

Tovornjakarji morajo pridobiti posebne naprave

8. december 2017 ob 16:44

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Elektronsko cestninjenje za težke tovornjake v prostem prometnem toku bo uvedeno s 1. aprilom 2018. Do takrat se morajo tovornjakarji registrirati in pridobiti posebno napravo za obračunavanje cestnine.

Elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah bo z aprilom uvedeno za vozila nad 3,5 tone največje dovoljene mase. Uporabnik bo moral v sistemu cestninjenja najprej registrirati svoje podjetje in vozilo ter pridobiti OBU-napravo (poimenovano DarsGo).

Kot so sporočili z Darsa, so za registracijo uporabnikov že vzpostavili sedem uporabniških točk, servisov DarsGo, in sicer na Griču ob zahodni ljubljanski obvoznici, na počivališču Maribor v smeri Ljubljane, na počivališču Lopata v smeri Maribora, na počivališču Grabonoš v smeri Ljubljane ter na mejnih prehodih Obrežje, Gruškovje in Fernetiči pri vstopu v državo.

Registrirati se bo mogoče tudi na spletni strani www.darsgo.si, predvidoma z začetkom leta 2018 pa tudi na pooblaščenih bencinskih servisih ob avtocestnem omrežju.

Poziv k čimprejšnji registraciji

"Avtoprevozniška podjetja ob tem pozivamo, naj se čim prej registrirajo v sistem in pridobijo naprave DarsGo ter se tako izognejo morebitnim čakalnim vrstam ob prehodu na novi sistem cestninjenja ter visokim globam, če bodo na avtoceste in hitre ceste zapeljali brez naprave DarsGo," so zapisali na Darsu.

Uporabniki morajo za registracijo vozila v sistem in pridobitev naprave predložiti prometno dovoljenje in dokazilo o emisijskem razredu EURO, za vozila, registrirana v Sloveniji, pa le prometno dovoljenje. Administrativni stroški za registracijo vsakega vozila in personalizacijo naprave DarsGo znašajo 10 evrov z DDV-jem.

Večja pretočnost, bolj pošteno plačevanje

Dars pravi, da novi cestninski sistem za težka vozila uvaja zaradi večje pretočnosti prometa in bolj poštenega zaračunavanja cestnine. Naprava bo s pomočjo mikrovalovne tehnologije komunicirala s 127 cestninskimi portali na avtocestnem omrežju, kar bo podlaga za obračun cestnine za posamezen cestninski odsek. Uporabniki bodo cestnino tako plačevali po dejansko prevoženi razdalji in glede na onesnaženje zraka, ki ga povzroči njihovo vozilo.

Med razlogi za uvedbo sistema je tudi tehnološka zastarelost cestninjenja s pomočjo zapornic in Darsovih elektronskih medijev (ABC-tablice in Dars-kartice). Ključnih komponent tega sistema od leta 2011 ne izdelujejo več, zato tudi vzdrževanje ni več mogoče.

V Sloveniji prvi brez zapornic

Slovenija bo prva država v Evropi, ki bo z delujočega sistema cestninjenja na cestninskih postajah z zapornicami prešla v popolnoma prosti tok brez zapornic. Druge primerljive države, kot so Avstrija, Poljska, Madžarska, Češka, Slovaška in Belgija, so pred uvedbo elektronskega sistema za tovorna vozila poznale vinjete (Nemčija pa na primer težkim vozilom ni zaračunavala uporabe avtocest). Omenjene države se ob vzpostavitvi elektronskega cestninjenja praktično niso soočale z nobenim finančnim tveganjem, saj so z vinjetami pobrale veliko manj cestnin od tovornih vozil, navajajo v Darsu.

Za voznike osebnih vozil in druga vozila, katerih največja dovoljenja masa ne presega 3,5 tone, bo tudi po 1. aprilu 2018 veljal obstoječi vinjetni sistem. Po uvedbi sistema DarsGo bodo cestninske postaje odstranili, in sicer najprej tiste, ki predstavljajo največjo motnjo v prometu.

Širše območje zdajšnjih cestninskih postaj bodo rekonstruirali, na teh lokacijah pa bo Dars vzpostavil točke nadzora, kjer bodo poleg cestninskih nadzornikov prisotni še policisti, prometni inšpektorji in cariniki. Prve cestninske postaje bodo po načrtih začeli odstranjevati spomladi po uvedbi novega elektronskega cestninjenja.

G. K.