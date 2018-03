Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 7 glasov Ocenite to novico! AVK naj bi že odobril prevzem Pro Plusa. Foto: BoBo Sorodne novice Kaj ponuja Slovenia Broadband za dovoljenje, da lahko kupi Pro Plus? Dodaj v

AVK še ni prižgal zelene luči za prevzem Pro Plusa

United Group želi združiti Telemach in Pro Plus

29. marec 2018 ob 10:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Agencija za varstvo konkurence (AVK) družbi Slovenia Broadband (še) ni odobrila prevzema družbe Pro Plus, lastnika POP TV-ja in Kanala A.

Lastnik Slovenia Broadbanda družba United Group želi s prevzemom združiti lastnika infrastrukture Telemach in generatorja medijskih vsebin Pro Plus. Po poročanju več medijev naj bi svet AVK-ja v sredo odločil, da je koncentracija družb skladna s pravili konkurence.

Agencija za varstvo konkurence pa je pojasnila, da je senat AVK-ja zgolj obravnaval predlog korektivnih ukrepov, ki jih je predložila družba Slovenia Broadband, medtem ko se postopek presoje koncentracije nadaljuje.

"Informacije, kot so razvidne iz medijev, tem niso bile posredovane s strani agencije in tako niso odraz dejanskega stanja poteka dogodkov," so zapisali v AVK-ju. Kot so dodali, je senat agencije v sredo obravnaval predlog korektivnih ukrepov, ki jih je predložila družba Slovenia Broadband in v zvezi s katerimi je AVK tudi izvedel tržni test. Končna odločitev v zadevi pa medtem še ni bila sprejeta, so poudarili.

Skupina United Group, ki je v lasti globalne naložbene družbe KKR in EBRD in je trenutno v Sloveniji lastnica Telemacha, je na začetku julija lani objavila, da je od družbe CME kupila medijski portfelj v Sloveniji in na Hrvaškem, vrednost posla je ocenila na 230 milijonov evrov.

V Sloveniji gre za družbo Pro Plus, pod okriljem katere program oddajata televiziji POP TV in Kanal A, na Hrvaškem za komercialno Nova TV.

Hrvaška odobrila prevzem

Hrvaški svet za elektronske medije je v ponedeljek odobril prevzem Nove TV, potem ko je lani združitev zavrnil. Ovira je bilo podjetje za digitalno televizijo Total TV, ki je omrežni operater s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. United Group je svoj delež v Total TV prenesla na tretjo nepovezano pravno osebo, podjetje V-Investment, ki ima prav tako sedež v Amsterdamu.

G. C.