Avstrijski gospodarstveniki Sloveniji ponujajo vlagateljsko in strokovno podporo

Gospodarski forum ob obisku avstrijske gospodarske delegacije v Sloveniji

24. maj 2017 ob 20:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenija in Avstrija imata na področju gospodarskega sodelovanja zelo uspešno zgodovino, so se strinjali udeleženci slovensko-avstrijskega poslovnega foruma. Zavzeli so se za nadaljnje izboljševanje poslovnega okolja, avstrijska stran pa je slovenski ponudila vlagateljsko in strokovno podporo.

Predsednik Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), ki je gostila dogodek, Boštjan Gorjup in predsednik Gospodarske zbornice Avstrije Christoph Leitl sta uvodoma poudarila dobre gospodarske odnose, ki jih po njunih besedah dokazuje obsežna blagovna menjava med državama. Kot je izpostavil Leitl, je Avstrija največji tuji investitor v Sloveniji, pri čemer se dobro zaveda pomena slovenske infrastrukture za lastno logistiko.

Minister za gospodarski razvoj Zdravko Počivalšek je ob tem izpostavil pomen tujih neposrednih naložb za Slovenijo. Tudi sicer je mednarodno sodelovanje za tako majhno državo po njegovih besedah ključno. "Ne moremo si privoščiti, da ne bi bili internacionalizirani," je poudaril Počivalšek.

Kot še posebej pomembno je naglasil investicijo družbe Magna Steyr, pri čemer je prvi mož evropskega dela te družbe Günther Apfalter dejal, da na investicijo veliko stavijo tudi sami. Slovensko okolje so namreč prepoznali kot dobro in z velikim potencialom.

Luka Koper pomembna tudi za Avstrijo

Na razpravi o logistiki in infrastrukturi je direktor družbe Cargo Center Graz Franz Glanz poudaril, da za izvajanje svojega razvojnega načrta potrebujejo dobro prometno infrastrukturo, pri čemer igra Slovenija pomembno vlogo, saj tesno sodelujejo z Luko Koper. Vodja strateškega razvoja v luki Maša Čertalič se je strinjala, da je sodelovanje z Avstrijo velikega obojestranskega pomena.

Ocenila je, da imajo velik pomen pri uspešnem povezovanju z avstrijskimi podjetji reference, zato luka po njenih besedah opominja na svojo prilagodljivost in zanesljivost. Za tesno sodelovanje se je zavzel tudi direktor Adria Kombi in predsednik združenja za promet pri GZS-ju Rok Svetek. Čertaličeva sicer ni mogla mimo problematike drugega tira, pri čemer je potrdila, da je čim boljša železniška povezava za Luko Koper bistvena.

Predsednika nagovorila udeležence

Udeležence foruma sta nagovorila predsednik republike Borut Pahor in avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen. Van der Bellen je spomnil na 20. obletnice delovanja nekaterih avstrijskih podjetij v Sloveniji, kar dokazuje, da so v Slovenijo prišla z namenom, da bi ostala. Pahor pa je opozoril, da je treba gospodarstvu omogočiti uspešno delo brez skrbi zaradi političnih zadev.

L. L.