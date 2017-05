BDP glede na lani višji za 5,3 odstotka, 41 tisoč več delovno aktivnih

Anketna brezposelnost 7,8 odstotna

31. maj 2017 ob 11:11

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v letošnjem prvem četrtletju za 5,3 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Močno se je okrepilo domače trošenje, opazneje pa sta se povečala tudi uvoz in izvoz.

Domača potrošnja je bila v prvem četrtletju za pet odstotkov večja kot pred letom dni. Pri tem sta se povečali obe komponenti domačega trošenja, in sicer tako končna potrošnja, ki se je povečala za 3,4 odstotka, kot bruto investicije, ki so zrasle za 10,5 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu RS (Surs).

K rasti končnega trošenja je največ prispevala rast potrošnje gospodinjstev. Bila je za štiri odstotke večja kot v prvem četrtletju lani, gospodinjstva pa so več sredstev namenila za nakupe vseh vrst proizvodov in storitev. Podobno kot v vseh četrtletjih prejšnjega leta so se najbolj povečali izdatki za nakupe trajnih dobrin.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v prvem četrtletju povečale za 12 odstotkov. K temu so pozitivno prispevale tako investicije v gradbene objekte (za skoraj 20 odstotkov) kot tudi investicije v stroje in opremo (za 9,3 odstotka).

Pospešena rast uvoza in izvoza

Potem ko sta izvoz in uvoz v prejšnjih dveh četrtletjih naraščala nekoliko bolj umirjeno, so statistiki v prvem četrtletju letos znova zaznali pospešeno rast. Rasti sta bili na obeh straneh skoraj izenačeni, saj se je uvoz povečal za 8,8 odstotka, izvoz pa za 8,7 odstotka. Kljub nekoliko hitrejši rasti uvoza zunanjetrgovinski presežek ostaja visok.

Zaposlenost še narašča. V prvem četrtletju je bilo v Sloveniji zaposlenih 964.000 oseb, kar je 2,6 odstotka več kot v prvem četrtletju lani. Največ oseb se je zaposlilo v predelovalnih dejavnostih, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, v zdravstvu in socialnem varstvu, trgovini in v dejavnosti promet.

Ob izločitvi sezone in koledarja je bil BDP v prvem četrtletju za 1,5 odstotka višji kot v prejšnjem četrtletju in za pet odstotkov višji kot v prvem četrtletju 2016.

Maja 1,5-odstotna letna inflacija

V Sloveniji se je meseca maja nadaljevala rast cen življenjskih potrebščin. Inflacija na letni ravni je bila tako 1,5-odstotna, k višjim cenam pa so v največji prispevali dražji naftni derivati in hrana. Na mesečni ravni so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale za 0,7 odstotka, kažejo danes objavljeni podatki statističnega urada.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU, je bila maja v Sloveniji prav tako 1,5-odstotna, medtem ko je bila mesečna rast cen 0,7-odstotna.

Anketna brezposelnost 7,8 odstotna

Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji je bila v prvem četrtletju letos 7,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj kot v prejšnjem četrtletju in 1,1 odstotne točke manj kot v enakem obdobju lani, je objavil državni statistični urad. Stopnja anketne brezposelnosti se je na letni ravni znižala tako med moškimi, z 8,4 na 7,5 odstotka, kot med ženskami, z 9,4 na 8,2 odstotka.

Anketno brezposelnih je bilo 79 tisoč oseb, dva tisoč oz. 2,5 odstotka manj kot v prejšnjem četrtletju in 8 tisoč oz. 9,2 odstotka manj kot pred letom dni. Neaktivnih je bilo 743 tisoč oseb, kar je 33 tisoč oz. 4,3 odstotka manj kot v lanskem prvem četrtletju.

V prvem trimesečju letos je bilo delovno aktivnih 935 tisoč prebivalcev Slovenije ali 11 tisoč več kot v prejšnjem četrtletju in 41 tisoč več kot v prvem četrtletju 2016.

G. K.