Newyorški delniški indeks Dow Jones je v sredo padel za 370 točk, kar je največ v zadnjih osmih mesecih. Pocenile so zlasti finančne delnice (v povprečju za skoraj štiri odstotke, največ po 24. juniju) in delnice tehnoloških podjetij. Analitiki dogajanje primerjajo s časi v letih 1998 in 1999, ko je bilo na Wall Streetu nekaj šokov zaradi Clintonovega škandala z Monico Lewinsky. Foto: Reuters Na začetku leta je evro padel na 1,034 dolarja in veliko analitikov je predvidevalo, da bo kmalu zdrsnil pod pariteto z dolarjem. Pri banki Goldman Sachs so napovedali padec evropske valute na 0,9 dolarja. To se vsaj za zdaj ni uresničilo, evro je namreč splezal na 1,12 dolarja, kar je največ po novembrski zmagi Trumpa na ameriških volitvah. Foto: Reuters Japonska se lahko pohvali z najdaljšim obdobjem gospodarske rasti v več kot desetletju. Tretje največje svetovno gospodarstvo je imelo v prvem letošnjem četrtletju 2,2-odstotno gospodarsko rast, kar je boljši dosežek kot v četrtletju prej (1,4 odstotka). Gre za peto zaporedno četrtletje rasti, kar se ni zgodilo od leta 2006. Vseeno ima japonsko gospodarstvo še kaj nekaj težav, predvsem inflacija trmasto ostaja zelo nizka. Foto: EPA Ameriška podjetja medtem pozitivno presenečajo s četrtletnimi rezultati. Kar 75 odstotkov podjetij je preseglo pričakovanja. V povprečju so dobički porasli za 15 odstotkov, kar je najvišja rast v zadnjih šestih letih. V drugem četrtletju naj bi bila rast dobičkov 8,5-odstotna, precej pa bo odvisno od gibanja dolarja. Foto: Reuters

Bela hiša stresla Wall Street; bitcoin nad 2.000 dolarji

Največja tedenska rast nafte letos

21. maj 2017 ob 06:33

Ljubljana - MMC RTV SLO

Pretresi v Beli hiši so zadnji teden vplivali tudi na Wall Street, kjer so delnice v sredo doživele največji letošnji padec. Kaj bi se zgodilo, če bi doživeli odstavitev predsednika Trumpa?

V sredo sta indeksa Dow Jones in S&P 500 padla za 1,8 odstotka, kar je največ po 9. septembru, a sta potem sledila dva precej pozitivna dneva. Vseeno ne gre prezreti, kako zelo so se vlagatelji, ki so že vse od novembrskih ameriških volitev optimistično naravnani, ustrašili. Ker se Trump zapleta v številne afere, je namreč vedno več dvomov, ali bo lahko izpeljal vse ukrepe, ki bi bili v pomoč gospodarstvu, predvsem pa, da bo uresničil obljube o nižjih davkih. Morda se bolj kot na Wall Streetu ta strah zrcali na deviznem trgu, kjer so trgovci dolarju obrnili hrbet. Ameriška valuta tako slabega tedna ni imela od lanskega aprila, saj je v primerjavi s košarico šestih valut izgubila dva odstotka. Za evro je treba odšteti že več kot 1,12 dolarja, največ v zadnjega pol leta. Kriptovalute medtem brez pravega razloga nezadržno hitijo navzgor, za bitcoin je treba plačati več kot 2.000 dolarjev, tako da se je njegova vrednost letos podvojila.



Trumpove poteze premešale karte

"Politično tveganje je spet aktualno. Po razpletu francoskih volitev, ki so se po mnenju tržnih udeležencev razpletle sanjsko, se je zdelo, da je pred nami zgolj še čistina na političnem področju. Tako imenovani indeks strahu (VIX) je iz dneva v dan dosegal nove rekordno nizke vrednosti, trgi so rasli in tudi najbolj pesimistični analitiki na podlagi objav gospodarskih podatkov vsaj za prihodnje četrtletje niso mogli napovedati recesije. Do trenutka, ko so v javnost prišle informacije glede domnevnega pritiska ameriškega predsednika na (zdaj že nekdanjega) direktorja FBI-ja," je aktualno dogajanje komentiral Peter Jenčič iz Alte, ki ugiba, kaj bi se zgodilo z delnicami, če bi se zgodila odstavitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa (impeachment).

Kaj nas uči zgodovina?

"Zgodovinske izkušnje nam ponujajo šibke oporne točke. Ko se je leta 1972 začela afera Watergate, je indeks S&P 500 izgubil približno 40 odstotkov vrednosti, ko pa je leta 1974 predsednik Nixon odstopil, je trg v dveh letih zabeležil 70 odstotno rast. Clintonov 'impeachment' je bil veliko daljši. Že leta 1994 je Ken Starr začel preiskavo nepremičninskih poslov Clintona in smrt predstavnika Bele hiše, leta 1998 pa preiskavo razširil na razvpito afero z Monico Lewinsky. Od sredine leta 1994 do sredine leta 1999 je S&P 500 porasel za 200 odstotkov. Veliko bolj sveže so izkušnje iz Brazilije. Zamenjava Dilme Rousseff s (trenutnim) predsednikom Temerjem je šla z roko v roki z rastočim zaupanjem vlagateljev. Indeks brazilskih delnic Bovespa je v približno 15 mesecih porasel za 150 odstotkov."

V zadnjih letih negotovost priložnost za nakup

"Vendar pa, kot kaže, so v Braziliji zadeve spet na začetku. Novi predsednik, ki je zaradi korupcijskega škandala predhodnice prevzel oblast v Braziliji in z napovedanimi ukrepi za stabilizacijo javnih financ pridobil naklonjenost tujih investitorjev, se je tudi sam ujel v podkupovalno afero. Novice glede škandala in možnost, da bo predsednik prisiljen odstopiti, so brazilskim delnicam odnesle devet odstotkov, valuti proti evru pa še dodatnih sedem odstotkov. Praviloma velja, da trgi ne marajo negotovosti, dejstvo pa je, kot pravi Jenčič, da "je v zadnjih nekaj letih politična negotovost pomenila zgolj priložnost za nakup. Vprašamo se lahko, ali bo tako tudi v obeh aktualnih primerih, ko je velik del dosedanje rasti tečajev in zaupanja vlagateljev temeljil na pričakovanjih pozitivnih reformnih učinkov."

Dow Jones (ZDA) 20.804 točk Nasdaq (ZDA) 6.083 DAX30 (Frankfurt) 12.638 Nikkei (Tokio) 19.590 SBI TOP (Ljubljana) 784 10-letne am. obvezn. donos: 2,24 % EUR/USD 1,1204 EUR/CHF 1,0886 bitcoin 2.000 USD nafta brent 53,53 USD zlato 1.255 USD euribor (6-mesečni) -0,251 %

V četrtek srečanje Opeca in Rusije

Cene nafte so zadnji teden močno okrevale, za sod (159 litrov) ameriške lahke nafte je treba spet plačati več kot 50 dolarjev, kar pomeni več kot petodstotno tedensko rast. Tudi severnomorska nafta brent je na tedenski ravni porasla za več kot pet odstotkov. Na podražitev nafte je vplival šibkejši dolar, poleg tega pa trgovci verjamejo, da bo Opec v sodelovanju z Rusijo v četrtek do marca 2018 podaljšal dogovor o znižanju proizvodnje za 1,8 milijona sodov dnevno. Težava je, ker to za zdaj še ni uravnotežilo naftnega trga, saj ZDA načrpajo deset odstotkov več kot sredi lanskega leta. Pri investicijski banki Jefferies so ciljno vrednost brenta za drugo polletje 2017 z 61 dolarjev znižali na 59, medtem ko pričakujejo, da bo povprečna vrednost brenta v naslednjem letu 64 in ne 72 dolarjev.

LJSE: Trgovanje pod vplivom četrtletnih dobičkov

Ljubljanska borza je zadnji teden rahlo pridobivala, merjeno z indeksom SBITOP, ki se je zvišal za četrtino odstotka. Tečaj Cinkarne Celje se je po objavi boljših poslovnih rezultatov od pričakovanj povzpel za devet odstotkov, na 191 evrov. Približno dva odstotka in pol dražje so delnice Luke in Intereurope. V petek so Petrolove delnice poskočile na 360 evrov, saj je imelo podjetje v prvem četrtletju 15 odstotkov višji čisti dobiček (16,1 milijona evrov). Najprometnejše so bile delnice Krke, s katerimi je bilo sklenjenih za 1,55 milijona evrov, delnice pa so v vsem tednu zdrsnile za 0,93 odstotka na 53 evrov. Krka je imela v prvem četrtletju šest odstotkov višji čisti dobiček, znašal je 42,7 milijona evrov.

Tomaž Okorn